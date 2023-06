Kortrijk hoopt op overname door Burnley

Wie wordt de nieuwe eigenaar van KV Kortrijk? Kaminski Group of Burnley FC? In Kortrijk wordt er met spanning uitgekeken naar de nakende beslissing van huidig eigenaar Vincent Tan over de verkoop van de club. Ook omdat er dringend sportieve keuzes moeten worden gemaakt, want vrijdag begint de voorbereiding op volgend seizoen al.

Het blijft oorverdovend stil in Kortrijk. Sinds de club intussen al meer dan een maand geleden op zijn website bekendmaakte dat algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst aan de raad van bestuur hun ontslag hadden aangeboden (net als bestuurder Freddy Vancraeynest) werd er niet meer gecommuniceerd over de bestuurlijke situatie.

’s Anderendaags verscheen er in opdracht van Ken Choo, bestuurder en rechterhand van de Maleisische clubeigenaar Vincent Tan, wel nog op de site van de club dat het ontslag van Leterme en Verhelst niets te maken had met een zogezegde weigering van de huidige eigenaar om KVK te verkopen aan Burnley FC, omdat Burnley FC niet eens een bod had gedaan.

Bod van 15 miljoen

Dat Burnley FC nog geen bod had gedaan, klopte: Choo had Burnley FC-voorzitter Alan Pace tijdens een onderhoud in Londen namelijk gezegd dat de verkoop van KVK helemaal niet dringend was. Zo ontstond de indruk dat Choo KVK liever verkocht wil zien aan de Amerikaanse Kaminski Group. Vader en zoon Kaminski waren in maart in Kortrijk naar de wedstrijd tegen Club Brugge komen kijken en hadden intussen een overnamebod van 15 miljoen euro uitgebracht. Zoals u vorige maand in primeur op onze site kon lezen, deed Burnley FC inmiddels een bod van 15 miljoen plus 2 miljoen euro aan spelersmateriaal voor de Engelse tweedeklasser Cardiff City, een andere club van Tan.

Vincent Kompany

In het Guldensporenstadion hoopt iedereen dat Premier Leagueclub Burnley FC de nieuwe eigenaar van KVK wordt. Omwille van de sportieve knowhow, het duidelijke plan én de figuur van Vincent Kompany, die het idee om in Belgie vanuit het hem vertrouwde Brussel via KVK een jeugdpiramide te bouwen niet ongenegen is. Over de intentie van de gefortuneerde meneer Kaminski is in Kortrijk nog altijd niets bekend. Er wordt dan ook gevreesd voor een Tan-scenario, mocht hij de nieuwe eigenaar worden.

Het is nu wachten op de beslissing van Tan. Ook omdat er dringend sportieve beslissingen genomen moeten worden met het oog op volgend seizoen, zoals de aanwerving van een hoofdcoach, een conditietrainer en een keeperstrainer én uiteraard de versterking van de spelerskern. Vrijdag begint de voorbereiding al.

Fabeltje

Een harde deadline is er niet, maar de verwachtingen zijn dat het verdict over de verkoop van de club in de loop van deze week zal vallen. De vraag is ook: mocht het de piste Burnley FC worden, trekt Leterme dan zijn ontslag in? Neen, beweren mensen uit zijn entourage. Maar dat hij dan naar Club Brugge zou vertrekken om er algemeen manager Vincent Mannaert te assisteren, wordt er afgedaan als een fabeltje dat een eigen leven is gaan leven.