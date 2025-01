Koploper Zulte Waregem moet vrede nemen met 1-1-gelijkspel tegen RFC Luik

Zulte Waregem is er zondag op de achttiende speeldag in de Challenger Pro League niet in geslaagd om zijn leidersplaats te verstevigen. Essevee bleef steken op een 1-1-gelijkspel op bezoek bij RFC Luik.

Na een doelpuntloze eerste helft zette Stavros Gavriel (48.) de bezoekers uit Waregem vlak na de pauze op voorsprong. Pierre-Yves Ngawa (69.) hing de bordjes even later opnieuw gelijk en zorgde zo voor een puntendeling.

Zulte Waregem liet door het gelijkspel de kans liggen om uit te lopen op eerste achtervolger La Louvière, dat zaterdag zelf 2-2 gelijkspeelde tegen RSCA Futures. Het verschil tussen de twee ploegen blijft zo zes punten. RFC Luik staat negende met 17 punten.