Koksijdneaar Guillaume De Schryver voelt zich als een vis in het water bij KMSK Deinze

Guillaume De Schryver (26) verhuisde na twee seizoen bij Lierse Kempenzonen naar reeksgenoot KMSK Deinze. In de Dakota Arena wil de naar De Pinte uitgeweken Koksijdenaar meedoen voor de prijzen.

Guillaume De Schryver komt uit Koksijde en daar begon hij ook met voetballen. “Al ging ik na enkele maanden al naar de U7 van Club Brugge waar ik – met een tussenseizoen bij Standard – zo’n tien jaar speelde”, aldus De Schryver, die daarna overstapte naar de stadsrivaal.

A-kern Cercle

“Bij Cercle Brugge stroomde ik zeven seizoenen geleden door tot de A-kern in 1B. Twee jaar later volgde een transfer naar Westerlo. In 2020 zat ik een half jaar zonder club, nadien kon ik aan de slag bij Lierse Kempenzonen.”

Op het Lisp speelde hij twee sterke seizoenen, vorig seizoen was hij zelfs gedeelde assistenkoning met zijn huidige ploegmaat Gaëtan Hendrickx. “Ik heb daar veel mooie momenten beleefd en ben er gegroeid als speler. Het was echter tijd voor iets nieuws en er kwam interesse van enkele clubs uit 1B.”

“Bij Lierse Uiteindelijk koos ik voor Deinze. Ik was meteen gecharmeerd door hun project. Het professionalisme dat deze club uitstraalt is best indrukwekkend. Bovendien brandt het hier van ambitie. Alles is hier tiptop in orde, wat toch verschilt met andere 1B-ploegen.”

Coach Marc Grosjean

Guillaume tekende voor twee seizoenen met optie voor een derde seizoen. “Het klikt goed met coach Marc Grosjean. Hij is heel ervaren en een echte gentleman. Bovendien verliep de aanpassing vlot.”

“Ik kende al een aantal ploegmaten, zoals Christophe Janssens, Jellert Van Landschoot, Alessio Staelens, Kenneth Schuermans, Steve De Ridder en Jur Schryvers. Intussen woon ik vlakbij in De Pinte, de verplaatsingen van en naar het werk vallen dus goed mee.”

Guillaume mocht bij zijn nieuwe club telkens aan de match beginnen. “Ik hoop die basisplek zo lang mogelijk te behouden, maar besef dat de concurrentie op het middenveld groot is. Net als de voorbije seizoenen wil ik belangrijk zijn in de vorm van goals en assists. Bij Deinze kon ik alvast mijn rekening openen tegen FC Luik.”

Thuisreputatie

Na vijf speeldagen telt de club 9 op 15, vorige zondag won het in de laatste minuut tegen Seraing met 1-0. “Thuis haalden we negen op negen. Het is de bedoeling om een stevige thuisreputatie op te bouwen in de Dakota Arena. In onze openingsmatch in Lommel verdienden we zeker meer, maar het goaltje viel niet. Alles ligt heel dicht bij elkaar dit jaar in de Challenger Pro League. Een topfavoriet voor de titel naar voren schuiven, is aartsmoeilijk.”

Top zes

De top twee promoveert en de nummers 3 tot en met 6 spelen nog een eindronde voor een barragematch tegen de derde laatste van 1A. “Met de kwaliteit die we in huis hebben, moeten we zeker de top zes kunnen halen. Op termijn zou ik graag met Deinze naar 1A gaan.”

“De komende weken volgen drie stevige tegenstanders met Zulte Waregem, SK Beveren en Lierse Kempenzonen. Zulte Waregem werd vooraf nog vooruitgeschoven als de te kloppen ploeg. Het is bovendien een derby en onze kortste verplaatsing van het seizoen. We zijn gebrand op een topprestatie aan de Gaverbeek. De druk ligt bij hen.”

Het is een heel eind geleden dat beide ploegen nog tegen elkaar uitkwamen in competitieverband, vorig jaar was er wel een bekertreffen. “Essevee won toen in het slot nipt met 1-2. Dit jaar zit het bekerverhaal er helaas al op na een pijnlijke exit tegen OC Charleroi. De omstandigheden zaten niet mee en uiteindelijk gingen we eruit na strafschoppen. Er volgt dus geen nieuwe confrontatie met een ploeg uit de hoogste afdeling.”

Warm onthaal

Op 8 oktober volgt voor Guillaume een speciale verplaatsing. Dan staat Lierse Kempenzonen-KMSK Deinze op het menu. “Het zal speciaal zijn om weer in de bezoekende kleedkamer te moeten plaatsnemen. Ik denk dat de supporters mij een warm onthaal zullen geven.”

“Sommigen reageerden teleurgesteld op mijn vertrek. Met de spelers heb ik nog regelmatig contact, ik hou zeker een pak vrienden over aan mijn periode daar”, aldus Guillaume, die zes op zeven op de club verwacht wordt. “De dag na de match zijn we vrij. In West-Vlaanderen kom ik vooral nog op bezoek in Brugge of bij mijn ouders in Koksijde.”