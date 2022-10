Kiany Vroman uit Egem ontpopt zich tot vaste doelman bij Club NXT in Youth League: “Club zal in toekomst alleen nog maar beter worden”

Hij was nog maar net 17 jaar geworden toen hij met Club NXT mocht debuteren in 1B en vervolgens ook nog een strafschop stopte. Hij begon destijds als spits bij Wingene, maar verdedigt nu al bijna tien jaar het doel bij Club Brugge. Kiany Vroman, 18 ondertussen, is vastbesloten om het te maken op het hoogste niveau. Net voor het interview was hij zich nog aan het afbeulen in het krachthonk. No sweat, no glory heet dat dan. Een interessante babbel met een jongeling die nu al zo veel rust en nuchterheid uitstraalt, prima eigenschappen voor een doelman.

Je belandde al op jonge leeftijd bij Club Brugge. Hoe ben je er terechtgekomen?

“Ik speelde aanvankelijk als spits bij Wingene. Toen onze doelman er eens niet bij was wegens ziekte kwam ik tussen de palen terecht en ik ben er gebleven. Mijn prestaties vielen op en zo heb ik op mijn negende jaar de overstap gemaakt naar Club Brugge en ik speel er nog steeds.”

Een veldspeler die uiteindelijk doelman wordt, heeft het zijn voordelen dat je eerst op een andere positie speelde?

“Ik denk het wel. Een doelman moet vandaag de dag niet alleen maar sterk zijn met de handen, er wordt ook veel meer op het voetballen zelf gehamerd. Ik denk dat dit bij een moderne doelman immens belangrijk is. Het is wellicht ook mijn sterkste punt, zo probeer ik altijd rust te geven aan het team. Ze weten dat er iemand achter hen staat die iets kan met de bal, als het even moeilijk gaat, kunnen ze me altijd aanspelen. Mijn werkpunt is mijn kopke. Het mentale aspect is al veel verbeterd, maar ik kan daar nog stappen in maken om mezelf mentaal nog een trapje hoger te krijgen.”

Op 17-jarige leeftijd maakte je je debuut bij Club NXT in 1B. Je viel toen in op Seraing en stopte er zelfs nog een strafschop. Wat herinner je je nog van dat debuut?

“Op zich viel dat wel mee qua stress. Ik heb de match met dezelfde mindset aangepakt zoals ik een match bij de U18 zou aanpakken. Bij de rust word je dan wat bijgeschaafd door de keepertrainer. Die geeft dan mee waar een speler normaal gezien trapt. Je volgt dat en probeert ook wat op eigen intuïtie af te gaan. Een strafschop is een beetje loterij en het geluk zat aan mijn kant.”

Mag ik stellen dat je momenteel vierde in de rang staat bij de doelmannen na Simon Mignolet, Senne Lammens en Nick Shinton?

“Ik doe mijn best om zo hoog mogelijk in die rang te staan, het zijn de coaches die beslissen.”

Bij Club NXT ben je momenteel vaak tweede doelman. In de Youth League, de Champions League voor de U19, krijg je wel telkens je kans. Kun je eens het niveau tussen beide competities vergelijken?

“In de Youth League ligt het niveau alleszins hoger dan bij de U18, maar tegelijk ook wel een stukje lager dan in 1B. Maar het zijn zeker en vast goede leermomenten voor mij. Ik probeer elke wedstrijd stappen vooruit te zetten, het is een goede leerschool om mijn niveau naar omhoog te krijgen.”

Hoe ziet jouw toekomstplanning eruit?

“Ik wil bij Club Brugge zo hoog mogelijk geraken. Het is een moeilijk verhaal, maar ook niet onmogelijk. Met Simon Mignolet beschikken we over een wereldtopper, iemand die bij Liverpool heeft gespeeld. Het zal niet evident worden, maar niets is onmogelijk. Ik ga ervoor en zie wel wat de toekomst brengt. Ik zit hier goed en amuseer mij, dat is het belangrijkste. Het zou mooi zijn om volgend jaar in 1B tussen de palen te staan.”

Vorige week maakte je deel uit van de wedstrijdselectie in de Champions League tegen Atletico Madrid toen Club Brugge 2-0 won. Beschrijf eens hoe je die unieke ervaring hebt beleefd.

“Je merkt aan heel de omgeving, aan de fans, aan alles dat het anders is dan in de Jupiler Pro League. Het is iets waar ik van droomde sinds ik hier ben toegekomen. Heel tof om mee te maken en ook een mooi leermoment om te zien hoe de spelers in de kleedkamer omgaan met die match. Zo ontdek je nieuwe dingen die je zelf later in je carrière kunnen helpen.”

De kans dat je effectief moest optreden was relatief klein. Ben je op zo’n moment speler of eerder supporter?

“Ik voel me goed bij de groep en ik ben ook betrokken bij de opwarming. Daar doe ik mijn best om Mignolet en Lammens zo goed mogelijk op te warmen. Dan zat mijn taak erop en is het een kwestie van hopen op een goed resultaat. Die overwinning is iets wat ik later alvast tegen mijn kinderen kan vertellen.”

Je speelt nu al een tijdje bij Club. Je hebt heel de evolutie van dichtbij meegemaakt: een ploeg die drie keer op rij kampioen speelt en die furore maakt in de Champions League.

“Je merkt dat er veel meer respect van buitenaf is gekomen. Vroeger vroeg men zich bij de loting van de Champions League af wie Club Brugge is. Nu merk je dat ploegen de nodige schrik en moeilijkheden ondervinden. Dat is de verdienste van heel de club die dit stap voor stap hebben opgebouwd en het zal alleen nog maar beter worden in de toekomst.”

Voetballen op topniveau is geen evidente combinatie met school. Hoe verlopen de studies?

“Ik volg mijn laatste jaar sportwetenschappen in het KTA van Brugge. Ik wil sowieso mijn diploma halen en dan zie ik nog wel of ik verder wil studeren. Mijn rooster is perfect samengesteld tussen de school en de club. Ik volg elke voormiddag les en terwijl mijn klasgenoten in de namiddag sporten, ga ik trainen zodanig dat ik eigenlijk niets mis van lessen.”

Tot slot: het is van 1989 geleden dat een doelman (Michel Preud’homme) de Gouden Schoen won. Verdient Mignolet de trofee dit jaar?

“Absoluut. Hij speelde schitterende play-offs vorig seizoen en is nu alweer bezig aan een fantastisch seizoen. Hij wordt gewoon beter en beter.”