Keeperstrainer Gianny De Vos neemt na 14 seizoenen afscheid van Essevee

Na het afscheid van Sammy Bossut slaat nu ook keeperstrainer Gianny De Vos de deuren van de Elindus Arena achter zich toe.

De Vos en Bossut vormden lang een tandem bij Zulte Waregem. Geheel verrassend is het vertrek dus niet. Regie De Neve (36) neemt zijn taak over om de doelmannen te trainen.

“Reggie is een vertrouwd gezicht bij Essevee. Als jeugdspeler was hij drie jaar actief bij Essevee en de voorbije seizoenen was de 36-jarige Oost-Vlaming actief als jeugdscout, keepertrainer en coördinator van de keepersopleiding binnen onze Essevee Academie”, klonk het in een mededeling.