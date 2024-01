Jong Essevee-coach D‘Hollander blikt terug én vooruit: “Promotie voor A-kern en voor ons het behoud”

2023 was een niet-alledaags jaar voor Frederik D’Hollander (47). Coach bij Jong Essevee, bijna-redder van Zulte Waregem in 1A, ontslagen worden na vier speeldagen in 1B en nu weer aan de slag bij Jong Essevee als trainer. “Turbulent zal wel het juiste woord zijn (lacht). Na een week draaide ik de knop om en uit clubliefde wilde ik Zulte Waregem van dienst blijven zijn”, zegt D’Hollander.

Laten we beginnen met een nieuwtje. Sinds 1 januari heeft Frederik D’Hollander er een taak bij, bij Zulte Waregem. Hij neemt de rol als hoofdcoördinator van de bovenbouw van de Essevee Academie geleidelijk aan over. “Tony De Bel zal in juni de club verlaten. Dat gaat dan over de coördinatie van de U15 tot en met mijn team. Met zo’n drietal trainers pleeg ik overleg over hun visie, opstellen van voorbereidingsprogramma’s, ouders begeleiden, etc.”

D’Hollander omschrijft 2023 als een rollercoaster. “Tijdens de eindejaarperiode overschouw je dat weleens. De job van hoofdcoach was vrij nieuw. Om het behoud nog te verzekeren, oogde het programma zwaar met een verplaatsing naar Standard, Antwerp op bezoek, uitwedstrijden bij Charleroi en Eupen, en finaal thuis tegen Cercle Brugge dat nog meedeed voor de play-offs. We creëerden hoop en dan is het jammer dat je het net niet kunt afmaken.”

Niet verwacht

Al vrij snel wist D’Hollander dat hij als hoofdcoach aan Operatie Promotie zou beginnen in 1B. “Ik wou het alleen op mijn manier doen, waarmee ik het over de structuur en de staf heb. Tijdens die eerste wedstrijd verloren we dan van Francs Borains voor eigen volk. We waren niet onder een gunstig gesternte gestart. Gano was nog onbeschikbaar wegens transferperikelen, Traoré was nog maar net aangekomen, Machado was er nog niet. Dan voelde je dat die druk enorm, bijna onhoudbaar werd, op de groep, op de club … Er heerst enorm veel ambitie, je wil zo snel mogelijk promoveren. Erna pakten we 7 op 9, op bezoek bij Beerschot en Seraing wonnen we. Tegen Dender, wat ik trouwens een van de betere ploegen vind, was het minder. Maar we stonden voor en slikten in de 93ste minuut een werelddoelpunt. Door de sterke ambities was de druk er al en dan voel je die bui wel hangen. Toch had ik het niet verwacht, misschien had ik liever wat meer krediet gekregen.”

Als clubman in hart en nieren, geeft D’Hollander de dag na zijn ontslag al een vrij positief interview aan Focus WTV. Hij besluit ook bij Essevee te blijven en keert terug naar zijn functie als coach bij Jong Essevee. “Na een weekje rust draaide ik de knop om. Ik had er alles aan gedaan en kon mezelf niets verwijten. Ik wilde wel weer van dienst zijn voor de club. Ik ben nog altijd bezig aan mijn diploma Pro License en hopelijk studeer ik af in juni.”

Doorstroming

D’Hollander haalt voldoening uit zijn job als hoofdcoach van Jong Essevee. “Acht jongens die bij mij werkten, hebben intussen een profcontract. Dobbels, Cappelle, Harinck, El Boutaibe, Demuynck, Willen, Labie en Sergeant. Het gaat er voor mij om dat ik die jongens de laatste horde kan laten nemen, weg van het jeugdvoetbal. Ik wil hier stappen blijven zetten naar doorstroming toe. Dat is voor mij belangrijk. Jongens die even terugkeren van de A-kern, willen wij sterker maken zodat ze béter opnieuw kunnen doorschuiven naar het A-team.”

Jong Essevee staat op een veertiende plaats, vijf punten boven de degradatieplaatsen. “Toen ik overnam stonden we laatste. De bedoeling is wel degelijk om het behoud te verzekeren en om die jongens te laten evolueren. Als je elke week verliest, is dat moeilijk. Januari wordt een lastige maand, gezien de examens. Sommigen kunnen wel komen trainen, anderen niet.”

Overlappende kalender

De kalenderbouwer was Jong Essevee na Nieuwjaar niet gezind. Zo vallen heel wat wedstrijden samen met die van het A-team. “Jongens die op die dag bij de A-kern op de bank zitten of 19de man zijn, kunnen dan natuurlijk niet bij ons aantreden. Voor ons zouden ze van onschatbare waarde zijn. Los daarvan ben ik ervan overtuigd dat we er een positieve flow zullen in krijgen.”

Vorig seizoen was Sylla één van de smaakmakers bij Jong Essevee, maar hij werd weggeplukt door Charleroi. Guindo maakt nu het mooie weer met dertien goals in evenveel wedstrijden. “Sylla was meer een targetman die je in het spel kon betrekken. Terwijl Guindo een ander verhaal is, hij is heel explosief, je kan hem minder in de opbouw aanspelen. Natuurlijk iemand die goals maakt in deze reeks, is ook belangrijk.”

Zien we D’Hollander ooit nog terug op het hoogste niveau, of werkt hij liever wat meer in de luwte bij de jeugd? Want in juni kan hij afstuderen met een Pro License-diploma op zak. “Ik pin mij daar totaal niet op vast. Ooit is dat wel de bedoeling, maar het is niet zo dat het de brandende ambitie is om te vertrekken. Ik moet wel stappen kunnen blijven zetten bij Jong Essevee, zodat we talentvolle jongeren kunnen laten doorschuiven. Ik heb heel veel geleerd uit die ervaringen in 1A en 1B. We hebben goed gewerkt en daar ben ik blij om. Ik hoop alleen maar dat we volgend seizoen met ons A-team weer aan de slag kunnen op het hoogste niveau, daar duim ik vurig voor.” (JC)