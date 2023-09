Johanna Omolo met voorsprong ouderdomsdeken van KV Oostende: “Ik, oud? Sommigen blijven doorgaan tot hun 38 jaar”

Het passeert vrij geruisloos, maar is een opvallend statistiekje: KV Oostende heeft een bijzonder jonge kern en telt maar één speler ouder dan dertig jaar. Johanna Omolo werd vorige maand quasi uit het niks in de basiself gedropt. Hoewel niet de luidste roeper vormt hij een niet te onderschatten pion en ervaringsdeskundige in de kern van Vreven.

Even terug in de tijd. Vrijdag 11 augustus, 18 uur. KV Oostende maakt de transfer van de 34-jarige Johanna Omolo bekend. Zondag 13 augustus, 16 uur. Wie stond aan de aftrap in de openingsmatch tegen Lommel? Juist. Onder andere door blessures van andere spelers was coach Stijn Vreven genoodzaakt om de gewezen Keniaanse international meteen op te stellen. “‘Jo’ deed het een uur lang oké. Maar héél veel meer mocht ik gezien de geringe voorbereiding niet verwachten”, besefte de trainer na de 0-1-nederlaag toen. Omolo zelf hield het hoofd hoog. “Voeten op de grond en goed doorwerken.”

“Mijn doel: KV Oostende terugbrengen naar waar het hoort, in eerste klasse”

Maar het was een ontegensprekelijk feit dat de transfer bijzonder snel is gegaan. “Klopt”, knikt de dertiger. “Al moet ik eerlijk zeggen dat ik kort voor mijn contractondertekening al kwam testen. Mijn manager had een lijntje uitgegooid en ik kende Vreven nog van mijn tijd bij Lommel (2012-2013) – omgekeerd kende hij mij ook natuurlijk. Of hij veel veranderd is? Stijn is nog altijd dezelfde kerel met dezelfde filosofie en een gezonde dosis agressie. Iemand die graag ‘voetbal’ op de mat brengt. (lacht) Alleen zijn wilde haardos is een flink stuk korter.”

Turkije

Omolo kan een pak ervaring bijbrengen. Ga maar eens na. In de zomer van 2007 plukte toenmalig tweedeklasser CS Visé (Wezet, red.) hem weg bij Coast Stars in zijn thuisland. Daarna volgden passages bij CS Fola Esch in Luxemburg, Beerschot, Lommel, Antwerp en bijna vier seizoenen Cercle Brugge, van juli 2017 tot januari 2021. “Nadien speelde ik in Turkije (eerst Erzurumspor, dan Kocaelispor, red.), maar plots doken legal issues op en waren er problemen met spelerslonen. Zoiets valt ginds wel vaker voor. Mijn contract werd ontbonden – uiteraard was dit niet de leukste fase uit mijn carrière. Vervolgens vond ik al bij al snel onderdak bij Wezet om er toch een aardig seizoen te spelen met 23 matchen en vijf goals. Het team was ambitieus en had de ambitie om te promoveren, maar dat mislukte. Mijn contract daar liep af in mei en toen sloot ik me aan bij de Free Pro Players, een initiatief waar contractloze spelers samen hun conditie onderhouden onder leiding van een proftrainer. Tot mijn manager dus contact opnam met KVO. Mijn doel: KV Oostende terugbrengen naar waar het hoort, in eerste klasse.”

Op punt

De gemiddelde leeftijd van de Oostendse kern is, hou je vast, niet eens 24 jaar. De jongste speler is Anas Hammas met 19 lentes, Jonas Vinck heeft 27 jaren op de teller en is de op één na oudste speler samen met Vincent Koziello, Matej Rodin, Maxime D’Arpino en Liam Bossin. Omolo mag met enige vorm van overdrijving – stilaan een ‘ouwe’ genoemd worden. “Hola, je hebt sommigen die blijven voetballen tot hun 37 of 38 jaar, hé. Wie het lichaam goed, professioneel onderhoudt, kan fysiek en mentaal lang op punt blijven. En ik denk dat dat bij mij nog altijd dik oké is. Hopelijk komen er nog vele jaren bij. Nu, ik hoop met mijn ervaring deze jonge, maar talentvolle kern iets bij te brengen. Samen kunnen we er iets moois van maken.”

Kan kloppen. Met 29 interlands voor Kenia (6 goals) en 310 profclubmatchen in Europa – waaronder 81 partijen voor Antwerp en nog eens 72 voor Cercle – heeft hij een pak voetbalvista en – ervaring. Geeft hij het Oostendse middenveld straks dat handige duwtje richting de top van het klassement? Zaterdagavond ontvangt KV Oostende de beloften van Jong Genk. Uitkijken of Omolo die tegen Seraing er niet bij was én tegen Ganshoren en op bezoek bij SL16FC geen speelminuten bekwam, dan wel mag meewerken aan de allereerste competitieoverwinning van dit seizoen in de Diaz Arena. (PR/TVA)

KVO telt liefst 38 namen in transferoverzicht Wat een drukke zomertransferperiode heeft KV Oostende en in het bijzonder sportief directeur Nils Vanneste beleefd. We telden in- en uitgaande bewegingen van 38 spelers, 14 in en 24 uit. Misschien een clubrecord? Ook een week na het sluiten van nieuwe transfers in België was er nog nieuws bij de Kustboys. Tijdens de laatste uren van de Cypriotische transfermarkt verhuisde KVO-middenvelder Kenny Rocha Santos naar neo-eersteklasser AEZ Zakaziou. De international uit Kaapverdië, die in 2021 van zusterclub Nancy naar Oostende kwam, lag nog twee jaar onder contract aan zee. De Cyprioten nemen Kenny Rocha Santos definitief over. KVO haalde 14 nieuwe spelers in huis waarvan er drie op huurbasis zijn: Daniel Perez (Club NXT), Ewan Henderson (Hibernian) en Massime Decoene (KV Kortrijk). 24 anderen dragen het groen-rood-gele shirt niet meer. 20 van hen spelen elders. Brecht Capon beëindigde zijn carrière. Indy Boonen en Evangelos Patoulidis vonden nog geen nieuwe club. 2 van de 20 die een nieuwe club hebben, voetballen er op huurbasis: Ivan Durdov (CD Mirandes) en Andrew Jung (Valenciennes). De kans is niet zo groot dat er straks nog dure KVO’ers vertrekken. Alleen in enkele kleinere voetballanden zoals Tahiti (30 september) en de Kaaimaneilanden (23 oktober) zijn nieuwe voetballers nog welkom. Wellicht is dit dus afgesloten. (PR)