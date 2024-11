Jelle Vossen schiet Zulte Waregem voorbij La Louvière naar gedeelde leidersplaats

Leider La Louvière heeft zondagmiddag op de elfde speeldag in de Challenger Pro League niet kunnen profiteren van het puntenverlies van RWDM. De Henegouwers verloren in de Elindus Arena met 2-1 van Zulte Waregem en laten het zo na om alleen leider te worden in 1B.

Jelle Vossen zorgde net na rust voor de doorbraak in de partij. De voormalige Rode Duivel werd in de diepte gestuurd, profiteerde van de miscommunicatie achterin bij La Louvière en ramde de 1-0 staalhard voorbij Marcos Hernan Peano. De bezoekers leken in het slot nog een punt uit de brand te slepen dankzij Owen Maes (87.), maar opnieuw Vossen stelde twee minuten later orde op zaken.

In de stand van de op een na hoogste klasse in België komt Zulte samen met La Louvière en RWDM aan de leiding. De drie clubs tellen 23 punten. Later zondag staan er met Seraing – RSCA Futures (16u) en KAS Eupen – Patro Eisden (19u15) nog twee wedstrijden op het programma in 1B.