Is een eventueel faillissement van KV Oostende goed nieuws voor de stad Oostende? “Wat ben je met een tribune zonder voetbalclub?

Puntenaftrek, een transferverbod, spelers die weigeren te trainen… De geruchtenmolen rond voetbalclub KV Oostende draait op volle toeren. Nu moeit ook de stad Oostende zich in het debat. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) stelt een ultimatum en vraagt tegen 15 januari duidelijkheid aan de raad van bestuur. Een faillissement van de voetbalclub zou de stad nochtans goed uitkomen, want dan wordt de nieuwe hoofdtribune van Marc Coucke eigendom van de stad. “Wat ben je met een tribune zonder voetbalclub?”, vraagt Tommelein zich af.

Het gaat van kwaad naar erger met voetbalclub KV Oostende. Een faillissement lijkt onafwendbaar. Op vrijdag 12 januari stuurde Bart Tommelein een brief naar de raad van bestuur van de club, voorzitter Frank Dierckens en interim CEO Benjamin Ehresmann. Daarin vraagt hij duidelijkheid over de situatie bij KV Oostende. Die duidelijkheid wil hij voor 15 januari krijgen en dat is maandag al.

Onduidelijkheid

“Het laatste jaar verstuurden we verschillende brieven en mails en waren er verschillende vergaderingen: zowel fysiek, digitaal als via de telefoon”, duidt Bart Tommelein. “Daarin vroegen we telkens meer duidelijkheid rond de structuur van KVO. Op vandaag hebben we nog steeds geen duidelijkheid. Ondertussen werden er negen punten in aftrek gebracht en blijven we alarmerende signalen krijgen over de huidige financiële situatie. Ook de sponsors dreigen af te haken. Daarnaast blijven de betalingen achter aan de politie, zodat de volgende wedstrijden in het gedrang komen.”

Bart Tommelein zegt bezorgd te zijn omtrent de hele situatie. “KV Oostende is belangrijk voor onze stad en voor onze inwoners”, zo zegt de burgemeester. “We willen duidelijkheid. Die duidelijkheid is nodig voor de goede verstandhouding tussen de stad en de club. Daarom stellen we een ultimatum. We vragen de nodige informatie tegen maandag 15 januari.”

Erfpacht

Maar komt een faillissement van KV Oostende de stad dan niet goed uit? In 2016 liet Marc Coucke een nieuwe tribune neerpoten in het stadion van de club. Prijskaartje: 20 miljoen euro. Jaarlijks moet de club 800.000 euro ophoesten voor de huur van de tribune. En laat nu net dat zijn wat KV Oostende momenteel in een wurggreep houdt. Alleen staat er in de erfpachtovereenkomst met de stad Oostende dat de tribune eigendom wordt van de stad als KV Oostende uit het profvoetbal verdwijnt.

“Net door die erfpacht zijn wij betrokken partij, maar wat ben je met een tribune als je geen voetbalclub hebt?”, vraagt Bart Tommelein zich af. “Het is niet de ambitie van de stad om een tribune en een gebouw te hebben zonder voetbalclub. Wij willen wel degelijk dat de club blijft bestaan en dan nog het liefst in de hoogste klassen. Als KVO effectief de boeken neerlegt, dan zal het de belastingbetaler zijn die het gebouw moet onderhouden en dat willen we absoluut vermijden.”

Tommelein houdt voorlopig nog geen rekening met het scenario van een faillissement. “Er zijn twee opties: of de Amerikanen doen een financiële injectie zodat de club blijft bestaan of ze moeten de club overlaten. Enkele maanden geleden waren er wel degelijk kandidaten om KVO over te nemen. Ik begrijp niet hoe men het zo ver heeft kunnen laten komen. KVO is een privébedrijf en ook het stadion is in privéhanden. De stad heeft het stadion in erfpacht gegeven aan Marc Coucke voor de duur van 70 jaar. Als de club effectief failliet gaat, dan gaan we de leiding moeten nemen om de club herop te starten. Maar zo ver is het nog niet. Vooralsnog is het niet aan de overheden om dergelijke zaken te regelen. Dat moet de club zelf doen. Maar we willen wel duidelijkheid over de hele situatie”, besluit Tommelein.