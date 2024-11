Hoe zou het nog zijn met ex-KVK-talent Lars Montegnies? “Ik blijf achter mijn keuze voor Anderlecht staan”

Begin vorig seizoen verscheen Lendeledenaar Lars Montegnies opeens in de basis van het eerste elftal van KV Kortrijk. De frêle verdedigende middenvelder was nog maar 17 jaar en had nog geen profcontract. Kort daarna tekende hij een langdurige overeenkomst bij Anderlecht om bij de RSCA Futures in 1B te spelen en werd snel U19-international. Een update-gesprek.

Gecheckt en gedubbelcheckt, maar neen: Lars Montegnies, deze week vrijdag 19 jaar, is dit seizoen wel degelijk niet meer te vinden in de ploegopstellingen van de RSCA Futures in 1B. “Neen, dat klopt”, zegt hij. “Geen idee hoe dat precies is gegaan, maar op bestuursniveau werd er beslist dat ik dit seizoen weinig kansen zou krijgen.”

Was het daarom dat er in augustus sprake was dat je naar Beerschot zou gaan?

“Ja, deels wel.”

Waarom is die transfer niet doorgegaan?

“Omdat het aanvankelijk voor de eerste ploeg was, maar ik uiteindelijk toch zou moeten starten bij de U23. Dat vonden mijn manager (Hannes D’Hoop, red.) en ik niet interessant. Dan was het beter om te blijven trainen bij Anderlecht.”

Waren er toen nog andere opties?

“Ja, Cercle. Dat was wel voor de eerste ploeg, maar dat is toen vastgelopen.”

Anderlecht had je laten weten dat je beter kon vertrekken?

“Sportsmanager Mikkel Hemmersam, die ondertussen weg is bij Anderlecht, zei dat ik niet weg móést, maar dat als er een interessant aanbod zou komen erover gepraat kon worden…”

Waarom die conclusie na één jaar? Je tekende voor drie jaar plus één jaar optie en je zei dat bij je keuze het individuele ontwikkelingsplan de doorslag had gegeven.

“Ik denk dat het plan dat ze met mij hadden heel goed was, maar dan… ja… volgens mij zijn er dingen anders uitgedraaid dan verwacht en kom ik daardoor niet meer aan spelen toe.”

Welke dingen?

“Ik heb wat van die kleine vervelende blessures gehad, waarbij je een week binnen blijft, weer twee weken traint en dan hervalt. Dat helpt je natuurlijk niet vooruit.”

Bedoel je dat de belasting te zwaar was voor een speler die het seizoen ervoor met de U18 van KVK maar vijf keer per week had getraind?

“Ja, dat was wel een enorme verandering, vooral de eerste paar maanden, om te wennen aan het niveau en aan het aantal trainingen. De belasting kroop soms in mijn lichaam, maar de laatste tijd voel ik daar maar heel weinig meer van.”

Trainen zonder te spelen: hoe voel je je daarbij?

“Voor mij is dat eigenlijk een motivatie om nog harder te werken, dag per dag, en dan zien we wel hoe het verloopt. Ik hou ook nog altijd in mijn achterhoofd dat er dingen kunnen veranderen.”

Bedoel je dat je gelooft dat je zo toch nog een kans kunt afdwingen of dat je binnenkort een transfer kunt maken?

“Beide.”

Hoe moeilijk is het om de knop om te draaien wanneer je te horen krijgt dat Anderlecht niet meer op je rekent?

“Dat is natuurlijk niet het nieuws dat je verwacht, maar het hoort bij het voetbal en ik moet zeggen dat ik die knop wel snel heb kunnen omdraaien.”

Klopt de evaluatie van Anderlecht niet met jouw gevoel?

“Ik dacht dat ik dit seizoen meer kansen ging krijgen. Maar het is dus anders uitgedraaid.”

Hoe heb je zelf je eerste seizoen bij Anderlecht ervaren?

“In het begin was het zeker aanpassen, ook omdat ik het gewoon moest worden om voor het eerst alleen te wonen. Dat is toch wel een serieuze verantwoordelijkheid. Misschien heb ik die wel een beetje onderschat.”

In welke zin?

“Je hebt bijna geen contact meer met iemand. Terwijl we thuis met vijf zijn, met mijn ouders, mijn broer en mijn zus, en we redelijk veel praatten en ik moest toen ook niet zelf koken. Maar als je alleen woont en je komt thuis van je training, dan …”

… voel je de leegte?

“Ja, je zit daar alleen voor een paar uur, je weet niet goed wat je moet doen en zo, elke dag opnieuw.”

Je hebt in je eerste seizoen met de RSCA Futures in 1B 360 minuten gespeeld. Was je daar tevreden mee?

“Ik had misschien wel iets meer speelminuten verwacht. Het waren vooral invalbeurten, maar mijn gevoel was dat ik het tweede jaar regelmatig in de basis zou staan.”

Zijn je concurrenten grotere talenten of staan ze gewoon verder in hun ontwikkeling?

“Het was vooral wat meer spiermassa dat ik nodig had. Ik ga nu ook naar een diëtist en sinds ik zijn voedingsschema volg, zie ik dat mijn vetpercentage naar beneden gaat en mijn spiermassa omhoog.”

Wat vind je nu van je keuze om naar Anderlecht te vertrekken op een moment dat je bij KVK in de A-kern zat en met de eerste ploeg in 1A speelde?

“Ik blijf volledig achter mijn keuze voor Anderlecht staan.”

Wat heb je er dat je in Kortrijk niet zou hebben?

“Veel. Voor iedere training heb je hier bijvoorbeeld een preactivatie en ook een individueel programma voor boven- en onderlichaam. Dat heeft mij echt wel geholpen. In de verdedigende duels, één tegen één, voel ik mij steviger.”

Maar je speelt geen echte wedstrijden. Dat is toch niet goed?

“Dat is waar. Spelen is het belangrijkste. Ik heb wel al drie bekerwedstrijden met de U19 gespeeld, omdat er daar drie spelers van het geboortejaar 2005 mogen meedoen. Maar inderdaad… Ik ga zien wat de nabije toekomst brengt.”

Gaat er in de komende wintertransferperiode iets gebeuren?

“Momenteel is er nog niets concreet.”