“Hoe kan je zo dood zijn als een pier en tegelijk zo springlevend?”: KV Oostende staat ondanks alle miserie op twee matchen van bekerfinale

Een nieuwe ‘Road to the Heizel’ in de maak? KV Oostende is nog niet gered, maar te midden de strijd op leven en dood – zowel sportief als extrasportief – nemen de Kustboys het volgende week donderdag op tegen landskampioen en bekerhouder Antwerp. De inzet? Een plek in de bekerfinale. Gekker wordt het niet. Achtergronden bij een absurde discrepantie.

Eupen won afgelopen weekend van Antwerp (1-0), KVO knikkerde eerder Eupen uit de beker (0-2) en daarom verslaat KVO straks Antwerp… toch? Was alles in het leven maar zo simpel. Maar in alle ernst: hoe absurd is het eigenlijk dat de hekkensluiter van tweede klasse, die het bankroet in de ogen kijkt, op twee matchen van de bekerfinale staat? Of zoals een fan het na de nederlaag tegen Deinze omschreef: “In de halve finales staan drie topteams… en Club Brugge.” Oostendse humor te midden van alle miserie.

Degradatietopper

De club zelf lanceert ondertussen zachtjes aan een bekercampagne om zoveel mogelijk fans warm te maken voor een historisch avondje tegen The Great Old. De ticketverkoop loopt een kleine week voor de aftrap nog niet op volle toeren – een duizendtal tickets zijn de deur uit – en er is tussendoor ook nog een degradatietopper tegen Lierse. “Een cruciaal treffen, een finale avant la lettre”, weet sportief directeur Nils Vanneste. “Omdat ons zes punten ontnomen zijn, is het van groot belang om die kloof met Lierse (dat 19 punten telt, KVO 13 stuks, red.) te overbruggen. Alles in de beker is een leuk avontuur, maar de punten in de competitie zijn van gigantisch groot belang. Dat én de periode waarin overnamegesprekken lopen gezond overbruggen.”

Pas wanneer KVO de finale zou halen, krijgt het een bekerpremie van de voetbalbond. Er zijn wel televisiegelden, maar dat is allerminst van Champions League-niveau. Vanneste was in de laatste uren van de transferperiode nog druk in de weer om uitgaande dossiers af te ronden. Manuel Osifo, wiens contract komende zomer ging aflopen, trekt voor een aardige stuiver naar OH Leuven. “Elke euro is welkom”, beseft Vanneste, die in een ideale wereld Osifo langer aan zich wou binden. “Kijk, er wordt een nieuwe overnemer gezocht en hopelijk is er halfweg februari witte rook. Maar de lonen van januari moeten dus met eigen middelen betaald worden, zónder overnemer. De verkoop van Osifo zorgt voor een extra duwtje.” Al wordt de defensieve spoeling zo wel dun. “Als de toekomstige overnemer alle schulden afbetaalt en ons transferverbod wordt opgeheven, kunnen we transfervrije spelers halen. We houden daarom de Amerikaanse en Scandinavische markt in de gaten: die competities liepen pas in november af en de spelers zijn fysiek nog vrij paraat.”

“Heel binnenkort zijn er diepgaande gesprekken met ernstige kandidaat- overnemers” Werner Van Oosterwyck, bewindvoerder

Achter de schermen werkt voorlopig bewindvoerder Werner Van Oosterwyck naarstig voort aan een oplossing voor de noodlijdende club. Sinds de voorzitter van de Gentse ondernemingsrechtbank meester Van Oosteryck aanstelde, zijn er al flink wat stappen gezet. Gewezen Chief Operating Officer Thorsten Theys bereidt op vraag van Van Oosterwyck mee het licentiedossier voor, een extern boekhoudkantoor legt alle puzzelstukjes van KVO’s boekhouding samen. Al tikt de tijd genadeloos verder: de aanstelling van in totaal 21 dagen is intussen over halfweg. “Er is een onderhoud geweest met vertegenwoordigers van Marc Coucke omtrent het tribunedossier, alsook met mensen van de voetbalbond en de belastingen om enkele administratieve en financiële kwesties aan te kaarten. En ja, heel binnenkort zijn er diepgaande gesprekken met ernstige kandidaat-overnemers”, licht Van Oosterwyck toe. “Er zijn inderdaad verschillende geïnteresseerden die in KV Oostende wensen te investeren, de ene al wat concreter dan de andere. En eerlijk: de moderne, kraaknette infrastructuur hoort gewoon thuis in het profvoetbal. Slechts weinig clubs hebben zo’n faciliteiten. Dat maakt KVO een interessante club om over te nemen.” Zo doet het gerucht de ronde dat er interesse is van investeerders uit Frankrijk, Engeland, Turkije en China.

Positiviteit

Wat er van dat select groepje ook van aan is, de fans willen gewoonweg dat de club blijft voortbestaan. De aanstelling van de bewindvoerder werd alvast positief onthaald bij de achterban. Zelfs na de spijtige nederlaag tegen Deinze blijft de hoop op een positieve extrasportieve afloop springlevend. “Hoeveel donkere wolken er ook boven KVO mogen hangen, hoe uitzichtloos alles lijkt: onze kleuren blijven schijnen”, klinkt het bij supporter Philip Denys. “Laat de bewindvoerder z’n werk doen en al de rest moet je met een korrel zeezout nemen.” Een andere fan: “Hoe kan je zo dood als een pier zijn en tegelijk zo springlevend?” Laat nog een supporter optekenen: “Best dat aandeelhouder Paul Conway even buitenspel staat. Hij hield verschillende overnames tegen. Met een bewindvoerder is er nu een neutraal iemand die alle opties openhoudt.” Of meester Van Oosterwyck die positiviteit ook zo aanvoelt? “Eerlijk, dat er zoveel vertrouwen in mij wordt gesteld, is zelfs ontroerend. Ik zit zelf niet echt op sociale media, maar mijn echtgenote wel en zij pikt mooie reacties op. Ook KVO-woordvoerder (Bram Keirsebilck, red.) laat mij die reacties weten. Ik hoop alvast de verwachtingen te kunnen inlossen. Of dit voor extra druk zorgt? Neen. We kunnen alleen maar hard werken en een oplossing trachten aan te reiken. Mag ik toch even mijn bewondering uitdrukken voor die jonge garde medewerkers op KV Oostende? De voorbije tijd was het een zo goed als stuurloos schip. Ondanks alles hebben de vaste medewerkers ongelooflijk werk verricht om week na week wedstrijden te kunnen laten plaatsvinden. Fantastisch. Ook nu is hun medewerking aan mijn opdracht ronduit top. Ik moet hen eigenlijk niks vragen: die mensen wéten gewoon wat ze wel of niet moeten doen.”

Wat als?

Wanneer de opdracht van Van Oosterwyck er na 21 dagen op zit, resten er drie opties: een vordering in faillissement, een vordering tot gerechtelijke ontbinding of een gerechtelijke reorganisatie. Maar! “De ondernemingsrechtbank is zeer oplossingsgericht”, benadrukt de advocaat. “Als de rechtbank ervan overtuigd is dat een oplossing binnen handbereik is, zullen we ook de tijd krijgen om daartoe te komen. Vergeet niet: naast een akkoord met de kandidaat-overnemer, moet er ook een akkoord zijn met de huidige aandeelhouders en de Belgische voetbalbond.” Met andere woorden: alles kan, niks is zeker. Toch is er nog één scenario dat in een donker hoekje op De Schorre loert: wat als KVO in de heenmatch Antwerp afdroogt met 3-0, de finale in zicht is, maar het faillissement nog voor de terugmatch onafwendbaar is? Of nog dramatischer: wat als KVO zich plaatst voor de finale op 9 mei, maar voordien alsnog het faillissement moet aanvragen? Laat ons de positiviteit van de fans maar overnemen.