Guilian Preud’homme wordt CEO Club NXT en Club YLA, Persoons is nieuwe Head of Football

Club Brugge heeft zondag Guilian Preud’homme, de zoon van oud-coach Michel Preud’homme, voorgesteld als CEO van beloftenploeg Club NXT en vrouwenteam Club YLA. Daarmee maakt de landskampioen werk van de verdere professionalisering.

Koen Persoons volgt daarnaast Tim Smolders op als Head of Football van Club NXT, dat volgend jaar opnieuw in de 1B Pro League zal uitkomen.

De 29-jarige Preud’homme, die als burgerlijk ingenieur afstudeerde en meer dan vijf jaar aan de slag was binnen strategische functies bij Brussels Airport, zal vanaf 4 juli zijn nieuwe functie bekleden.

De 38-jarige Persoons, een voormalig middenvelder van onder meer KV Mechelen en Sporting Lokeren, speelde meer dan 300 wedstrijden in de Belgische hoogste voetbalafdeling. Hij maakte woensdag bekend dat hij een punt zet achter zijn rijkgevulde spelerscarrière. Persoons was dit seizoen nog in tweede nationale, de tweede amateurdivisie, actief bij Ninove.