“Geld in voetbal is nog nooit zó belangrijk geweest”: hart van Martin Heylen bloedt voor ‘zijn’ zwalpend KVO

Terwijl veel huishoudens zich schrap zetten voor kerstplezier, zitten enkele duizenden fans van KV Oostende te bidden voor een goeie afloop. Want hun club verkeert in zwaar weer. Deze week nog trok de Licentiecommissie negen punten af omwille van financieel wanbeheer en staat KVO er zowel sportief als financieel belabberd voor. “Er wordt hoog poker gespeeld met KVO”, zucht clubambassadeur Martin Heylen.

“Na de puntenaftrek staan we plots laatste met amper zeven punten en hebben we acht punten achterstand op een veilig plaats. En dat terwijl we al maanden moeten knokken in wedstrijden om toch minstens een punt uit de brand te spelen. Het ziet er sportief belabberd uit”, aldus Heylen. “Ik blijf altijd geloven in KVO, maar op een bepaald moment vrees ik dat je voorbij een grens bent gegaan. Je kan naïef je keel schor schreeuwen en hopen op puntengewin, maar volgende maand is er opnieuw een zitting bij de Licentiecommissie en voor hetzelfde geld sta je op minpunten.”

Hopen op een kerstmirakel. #kvo — Martin Heylen (@MartinHeylen1) December 21, 2023



Alleen een overname kan KVO redden – de wijzers van de klok staan kort voor twaalf uur . “Het enige waar het nu nog om draait, is geld. En da’s akelig. Vooral omdat je niet weet hoe het nu met die overname zit. Wat gebeurt er achter de schermen? Er werd gezegd dat we voor half december nieuws zouden horen, daarna ging het voor nieuwjaar zijn. Het lijkt allemaal maar voort te kabbelen, maar ik vrees stilaan dat het steil bergaf gaat. Of ik het iemand verwijt? Het probleem met geld is dat zij die ermee bezig zijn specialisten zijn. Ik niet. Dus ik ben geneigd om te zeggen: vraag het aan de specialisten.”

“Geld is alles in het voetbal nu: je kan er doden mee tot leven wekken”

“Het verschil met de vorige overname”, gaat Heylen door, “zit ook in het feit dat PMG (één van de Amerikaanse investeerders achter de Ostend Investment Company, red.) toen met een project kwam. Ook toen (2020, red.) stond het water ons aan de lippen, hé. Ze kwamen af met een visie over voetbal – Gegenpressing en coach Alexander Blessin –, transfers, entertainment in het stadion – pizza’s, cheerleaders en noem maar op. Eén seizoen ging het goed, maar daarna is er van die goede bedoelingen weinig overgebleven. Nu verneem ik alleen dat er veel geld tekort is. Geld in het voetbal is nog nooit zó belangrijk geweest dan nu. Je kan er de doden mee tot leven wekken. Kijk naar Newcastle, een middemoter in Engeland die nu deelneemt aan de Champion’s League. Of Antwerp, een slapende reus die dankzij Paul Gheysens kampioen en bekerwinnaar is geworden.”

Gewoon genieten

“Ik wil voetbal zien. Juichen. Vriendschappen smeden en mensen tegenkomen. Een frietje eten en aanschuiven voor een frikandel. Ik wil gewoonweg genieten van het sprookje dat voetbal nog altijd is. Clubliefde en trouw: dat zijn stilaan oude waarden aan het worden. En met alles dat er gebeurt in de voetballerij wordt het op den duur bijzonder moeilijk om dat allemaal op te brengen. Een Rus, Chinees en Amerikaan onderhandelen nu over de toekomst van onze club. Je moet er de beursberichten gaan bijhalen om te weten wie die mensen nu precies zijn. Tenzij je een econoom of fiscalist bent, wil je hier gewoon Lucy Loes door de speakers horen schalmen, de zee ruiken en het voortbestaan van de enige kustclub zien.”

“Ach, ik hoop op een kerstmirakel. Een Rus, Chinees en Amerikaan die vermomd als de Drie Wijzen uit het Midden-Oosten de club redden”

“Op dit moment wordt een hoog pokerspel gespeeld met KVO. Wat nu gebeurt, moet ook een signaal zijn naar de voetbalbond. Want sanctioneren en punten aftrekken omwille van achterstallige betalingen: oké. Maar blijft het dan daarbij? Is er dan geen verdere visie? Ook andere clubs zijn afhankelijk van de grillen van het geld, kijk naar Kortrijk en Beerschot. Ach, ik hoop op een kerstmirakel. Een Rus, Chinees en Amerikaan die vermomd als de Drie Wijzen uit het Midden-Oosten de club redden. Als radeloze fan wil je gewoon dat er iéts gebeurt. Want KVO speelt toch o zo’n belangrijke sociale rol.”