Frank Dierckens (62) stopt als voorzitter van KV Oostende: “Financiële kater aan overgehouden”

Geen dag zonder nieuws bij KV Oostende. Nu maakt Frank Dierckens (62) bekend dat hij stopt als bestuurder en voorzitter bij de Kustboys.

Dierckens nam in februari 2019 het voorzitterschap op zich in navolging van Peter Callant. Dierckens, CEO van raamdecoratie DIAZ Sunprotection in Tielt, was toen al ondervoorzitter en had in dat voetbalseizoen al tien procent van de aandelen van Callant overgenomen. Om KV Oostende in veiliger financieel water te loodsen, bracht Dierckens in 2020 de Amerikaanse investeerders van onder meer PMG aan boord. Dierckens bleef op post als voorzitter en behield zo’n 27 procent van de aandelen.

“Ik heb nog een financiële inspanning geleverd om de club te helpen, maar de afspraken werden niet nageleefd”

Naar eigen zeggen maakte Dierckens de keuze vrijdag al, maar de ondernemer stuurt het nieuws nu pas zelf de wereld in. “Met pijn in het hart moet ik meedelen dat ik vrijdag ontslag heb genomen als bestuurder en voorzitter van de club. Een verdere samenwerking op het niveau van het bestuur bleek helaas niet meer mogelijk”, klinkt het. “Komt daarbij dat ik twee maanden geleden nog een financiële inspanning heb geleverd om de club te helpen, maar de gemaakte afspraken werden daarna andermaal niet nageleefd.” Dierckens zou geld hebben voorgeschoten en dat binnen heel korte termijn van de Amerikaanse investeerders terugkrijgen. Maar dat bleek niet het geval.

Alles laten bezinken

“De voorbije jaren en tot op het laatste moment heb ik geprobeerd om initiatief te nemen en gestreefd naar oplossingen. Om die reden koos ik er de voorbije maanden ook voor om wijselijk niet meer extern te communiceren”, laat Dierckens nog optekenen. “Mijn uitgebreide verhaal over hoe de zaken de voorbije jaren zijn verlopen, zal ik ten gepaste tijde nog wel doen. Maar nu wil ik alles eerst even laten bezinken en kijken welke stappen ik verder nog kan ondernemen. Op financieel vlak houd ik helaas een kater over aan mijn voetbalavontuur, maar wel heb ik er veel nieuwe mensen leren kennen en maakte ik er deel uit van een schitterende community: medewerkers, sponsors, supporters…” Dierckens dankte iedereen nog voor de voorbije jaren.