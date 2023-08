Forza Essevee en KVO!

Vorige zondag op KV Kortrijk-STVV Sciandri tegen het lijf gelopen. Sciandri is perschef van Zulte Waregem. Neen, geen flauw grapje gemaakt ‘je mist nu al eerste klasse…’? Te gemakkelijk voor een Kortrijkzaan. Ongepast ook, niet alleen omdat Sciandri een sympathiek mens is. En ook niet ongepast omdat we KVK dit seizoen eigenlijk dezelfde weg zien opgaan als de boeren vorig jaar. We voorspelden de Kerels alvast zeker een plaatsje in de degradatieplay-offs van 1A. Het zinnetje ‘Indien KVK toch 13de of hoger eindigt, bieden we openlijk vanop de middenstip van het Guldensporenstadion onze excuses aan’, is binnen de club blijkbaar binnengekomen: ze willen mij houden aan die belofte. Hoorde ik niet meer na de match: thuis niet kunnen winnen van Sint-Truiden, daar red je het niet mee, neen. Ik wil nochtans in maart 2024 best op die middenstip gaan staan: hoe meer West-Vlaamse eersteklassers, hoe meer arbeidsvreugde hier.

Neen, vooral ongepast omwille van het respect waarmee Zulte Waregem van dag 1 na de pijnlijke degradatie terugvocht. ‘We Komen Terug!’ Geen hol gekreet: Vormer en Vossen werden snel vastgelegd, Willen, Tambedou en Gano werden behouden, er volgden een paar interessante versterkingen als Rubin Seigers en vooral een kapitaalsverhoging van zowaar 16 miljoen euro. En er stond al een geweldig stadion en oefencomplex. Essevee is eigenlijk meer nog dan vorig seizoen een volwassen eersteklasser, verdwaald in 1B. Nu moeten ze het, als superfavoriet onder immense druk, wel doen. Al meer dan 4.500 abonnees zowaar, het geloof blijkt immens: heel Waregem en wijde omstreken is er klaar voor!

En met mogelijk drie stijgers op 12 ploegen (de 4 beloftenploegen kunnen niet stijgen) is de kans op promotie minstens 1 op 4: zo moeilijk kan het niet zijn.

En zou de tweede of zelfs derde stijger dan KV Oostende kunnen zijn? Daar volgde op de degradatie een hele ommekeer: Conway en Ganaye out, een nieuwe (Vlaamse) staf en vooral met Stijn Vreven een hoofdcoach die passie uitstraalt én overbrengt, na Thalhammer was dat hoognodig. De fans (ook al bijna 2.500 abonnees!) reageren al bijna even enthousiast als die van Essevee, al kan het vertrouwen in een terugkeer aan de kust niet even groot zijn, ondanks de best bevredigende oefenmatchen – dat heeft te maken met minder kwaliteit in de spelersgroep. Maar Tanghe, Van Daele, D’Arpino, de opgefriste Albanese, de jonge Berte… als KVO voorin Ambrose kan houden, moet de kustploeg minstens kunnen meedingen met SK Beveren, Deinze, Lierse en vooral Lommel, zondag wordt al een ernstige test.

Voor het welzijn van heel West-Vlaanderen: forza Essevee en KVO!