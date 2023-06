Fanos Katelaris vertrekt bij KV Oostende

KV Oostende ziet verdediger Fanos Katelaris vertrekken. Hij gaat opnieuw aan de slag in z’n thuisland Cyprus, bij AEK Larnaca.

Katelaris (26) streek vorige zomer op De Schorre neer en begon als basisspeler aan het seizoen. Maar mindere prestaties en een blessure aan de hiel duwden de twaalfvoudige international van Cyprus naar het achterplan. Sinds 12 november zou hij maar één match meer spelen. In totaal strandt hij op dertien matchen bij KVO.

Voor Katelaris was Oostende na een passage bij het Hongaarse Zalaegerszeg in 2020 z’n eerste avontuur in het buitenland. Daarvoor was hij alleen in Cyprus actief bij Omonia, Olympiakos Nicosia en Apollon Limassol, waarmee Fanos vorig seizoen kampioen speelde.

AEK Larnaca sloot het seizoen af op derde plek en speelt komend seizoen Europees voetbal.