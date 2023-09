Essevee wint na rollercoaster van Jong Genk, Luik klopt Club NXT

Zulte Waregem heeft vrijdagavond op de vijfde speeldag van de Challenger Pro League een zwaarbevochten zege geboekt op het veld van de beloften van KRC Genk. De Limburgers, die met een man minder speelden, toonden zich een bijzonder taaie klant en gaven zich pas in het slot gewonnen. Het werd 2-4. Verder zette RFC Luik de beloften van Club Brugge met 3-1 opzij.

Zulte Waregem leek een makkelijke avond tegemoet te gaan nadat Christian Brüls de bezoekers op voorsprong trapte en Genk niet veel later met tien man kwam te staan na een rode kaart voor verdediger Josue Kongolo.

De Genkse beloften sloegen echter terug. De Nigeriaanse aanvaller Victory Beniangba draaide de situatie voor de rust helemaal om. Na de pauze was het opnieuw de beurt aan Zulte Waregem. Dankzij zomeraanwinst Robbe Decostere kwam Essevee terug op gelijke hoogte. In het slot deden Dylan Demuynck en Badou hun ploeg alsnog juichen. In de stand behoudt Essevee zijn tweede plaats met 10 punten. Jong Genk is vijfde met 7 punten.

Nederlaag voor Club NXT

Aan de overkant van de taalgrens had RFC Luik minder moeite met de belofteploeg van Club Brugge, die met 3-1 het onderspit moest delven. De Luikenaars boekten hun tweede zege van het seizoen en rukken in de stand op naar plaats zeven met 6 punten. Blauw-zwart is vierde met 7 stuks.

Club NXT begon veelbelovend aan de wedstrijd na een vroeg doelpunt van Mohamed Boukammiri, maar werd nadien helemaal overmand door RFC Luik, dat stevig op het gaspedaal duwde. Adriano Bertaccini zorgde met een treffer voor en na de rust voor de voorsprong. Alessio Cascio stelde de zege een kwartier voor tijd veilig.