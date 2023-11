Essevee morst vierde keer met punten op eigen bodem: “Nee, géén thuiscomplex”

De beste 45 minuten van het seizoen neerzetten en toch met nul punten van het veld stappen. Het overkwam Essevee thuis tegen staartploeg KV Oostende na een 0-1-nederlaag. Voor de vierde keer al werd in eigen huis gemorst met punten. “Maar er is geen sprake van een thuiscomplex”, zo klinkt het.

Wat is er aan de hand in de Elindus Arena? Voor eigen publiek blijkt de motor wat te sputteren en dat euvel geraakt niet meteen opgelost, zo stellen we vast. Op de eerste speeldag, toen nog onder de tandem D’Hollander-De fauw, liep het al faliekant fout met een 1-3-verlies tegen het kleine Francs Borains. Leg dat maar eens uit als je 23 hoekschoppen versiert, 31 keer trapt naar het doel en 10 keer binnen het kader mikt … Op de eerste schooldag liep het weer verkeerd. Essevee stond gevleid 1-0 op voorsprong tegen het Dender van ex-coach Timmy Simons, maar eigenlijk hadden de Boeren weinig in de pap te brokken. De 1-1 in de slotfase was verdiend voor de bezoekers. Dat betekende ook de zwanenzang van het duo D’Hollander-De fauw.

Buitenshuis wel goed

Je zou dan denken dat de trainerswissel, Vincent Euvrard kwam aan het roer te staan, soelaas zou bieden. Voor eigen volk werd de derby tegen Deinze met 2-1 gewonnen. Maar op speeldag 7 was het weer van dat. De beloften van Club Brugge kwamen met het kleinste verschil drie punten afsnoepen. 18 keer trapte Essevee naar doel, waarvan het 5 keer tussen de palen mikte. Gelukkig heeft Euvrard wat krediet en wordt hij niet in vraag gesteld.

Intussen bouwt de nieuwe T1 verder aan zijn typeploeg. Op SK Beveren werd een referentiematch neergezet met een vlotte 0-3-zege. Jawel, buitenshuis is er geen probleem. Tegen RFC Luik werd die lijn doorgetrokken met een zuinige 1-0-overwinning. Op bezoek bij titelconcurrent Lommel SK trok Essevee met een punt huiswaarts na een billijk 1-1-gelijkspel.

Met Traoré én Machado

Vorig weekend konden de Boeren een goede zaak doen. Staartploeg KV Oostende, een van die andere degradanten, zwalpt en leek een vogel voor de kat. Coach Euvrard opteerde om te starten met Traoré én Machado. Deze keer wou hij de tegenstander meteen naar de keel grijpen. Essevee tikte KVO van het kastje naar de muur. Alleen bracht doelman Liam Bossin telkens redding. “Je kan alleen maar fier zijn op de prestatie van de spelers”, zegt coach Vincent Euvrard. “We deden maar één ding niet: onze kansen afmaken. Voetballend was het onze beste wedstrijd van het seizoen. Je moet bij de rust altijd 2-0 of 3-0 op voorsprong staan, maar je gaat de kleedkamer in met een 0-1-achterstand.” Aan die tegengoal zat een reukje. Nicolas Rommens geeft uitleg. “Er is een blok op mij in de tweede zone”, zegt de middenvelder. “Ik riep naar de scheidsrechter dat ze me vasthielden, hij keek, maar floot niet.”

Er zou ook nog een penaltyfout op Gano niet gefloten zijn, zeggen coach en spelers. Euvrard haalde alles uit de kast en schakelde naar een 3-4-3. Demuynck kopte in de slotfase tegen de paal. “Het was vanaf minuut één duidelijk dat KV Oostende niet was gekomen om mooi voetbal te brengen”, zegt Willen. “Je kan hen geen ongelijk geven, ze staan onderaan. Het is aan ons om met onze offensieve kwaliteiten een oplossing te vinden. We zijn al efficiënt geweest dit seizoen, deze keer zat het niet mee.”

Essevee verloor zo al voor de vierde keer punten in eigen huis. Als je de titel ambieert, moet dat beter. “Of we last hebben van een thuiscomplex?”, weerlegt Euvrard de vraag. “Neen, dat heb je pas als je gecrispeerd speelt en geen kansen creëert. Ik zag iets anders. We moeten dit voorval van ons af voetballen in de komende weken.”

Te overhaast

Toch viel het op dat er snel gemor weerklinkt op de tribunes als Essevee kiest voor een geduldige opbouw. “Misschien gaan we te overhaast te werk ”, zegt Rommens. “De fans willen dat we vooruit spelen maar we maken het ons soms nodeloos moeilijk. We moeten het balletje van links naar rechts laten gaan, want we kunnen goed voetballen. Vanuit de combinatie moeten we mogelijkheden creëren. We deden onszelf tekort, want aan wilskracht en duelkracht lag het niet.”

Los daarvan, door het falen van andere teams, staat Essevee nog altijd (zij het gedeeld) aan de leiding. Het trekt zondag naar Patro Eisden. “Ik verwacht een pittig sfeertje”, zegt Rommens. “Het is een ploeg die vooral op karakter speelt en de kern is samengebleven na vorig jaar, ze zijn goed op elkaar ingespeeld. We moeten tonen dat we voor elkaar door het vuur willen gaan.”