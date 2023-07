Essevee geeft vier jonge talenten eerste contract, “Investeren in toekomst om terug te keren naar hoogste niveau”

Zulte Waregem blijft werk maken van de opvolging. Vandaag werd bekend dat Arthur Harinck (18), Andres Labie (19), Arnaud Dobbels (18) en Thibaud Sergeant (17) hun eerste contract tekenden.

Het gaat om vier rasechte Essevee-talenten. Ze startten hun nog jonge carrière aan de Gaverbeek en bleven altijd op post. Harinck is een rechtsvoetige wingback, die kan teren op snelheid. Labie is dan weer een linksvoetige centrale verdediger. Sergeant is de jongste van de vier en is de zoon van Tony Sergeant, zijn loopvermogen is een pluspunt. Dobbels is doelman en stond vaak tussen de palen bij Jong Essevee. Hij kan meevoetballen.

“Zulte Waregem kiest ervoor om een kwalitatieve en evenwichtige kern samen te stellen die het komende seizoen competitief kan zijn om terug te keren naar het hoogste niveau. Daarnaast blijft Essevee ook sterk investeren in de toekomst en wil het jonge, kwaliteitsvolle spelers verder begeleiden in hun ontwikkeling als profvoetballer”, klinkt het in een persbericht.