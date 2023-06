Essevee en coach D’Hollander gestart aan voorbereiding: “Ambitie is duidelijk: kampioen worden”

Zulte Waregem startte onder een brandende zon aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdagochtend werd de eerste training op het veld al afgewerkt. Coach Frederik D’Hollander was héél duidelijk. “De ambitie is om kampioen te spelen.”

Dat het anders zal worden dan in 1A voetballen, dat beseft iedereen ondertussen wel. Dat de motivatie er is om er een spetterend seizoen van te maken, dat is ook duidelijk. De club verkocht al 750 abonnementen voor de komende voetbaljaargang.

Op het veld zagen we zeventien veldspelers, drie keepers en de vertrouwde gezichten van de staf. Frederik D’Hollander wordt bijgestaan door Davy De fauw. Ciranni en Palumets werkten binnen een revalidatieprogramma af.

Het had iets weg van een eerste schooldag na de zomervakantie. D’Hollander stond dan ook met een leuk gevoel op het veld. “Iedereen heeft er heel veel zin in. We bouwen een beetje verder op het einde van vorig seizoen. Wij zijn ook niet meer dezelfde trainers. Toen moesten we iedereen meetrekken in het verhaal, nu zitten we er wat scherper op. Dat is het verschil.”

Lat ligt hoog

Zulte Waregem zal oefenwedstrijden afwerken tegen heel wat clubs uit 1A. “Als je ambieert om kampioen te spelen in 1B, dan moet je gewoon dat niveau halen. We moeten niet te veel kijken naar de reeks waarin we spelen, we moeten zelf kwaliteit brengen. Daarom leggen we de lat heel hoog en gaan we er het meeste uit leren. Misschien gaan we een paar keer, ik zeg het op zijn West-Vlaams, tegen onze tanden krijgen (lacht). Maar het heeft geen zin om te oefenen tegen clubs waartegen je vlot wint om dan op de openingsspeeldag op je bek te gaan.”

Uiteraard is D’Hollander tevreden dat Vormer en Vossen gebleven zijn. “De pers focust daar nu op, dat is normaal. Ik wil vooral een team vormen. Daarin gaan Ruud en Jelle een voorbeeldfunctie hebben én het kan ook helpen om spelers te halen.”

Anders dan vorig seizoen start Essevee wellicht vaak als favoriet aan een partij. “Vroeger moesten we vertrekken van op onze eigen helft. Nu willen we hoger staan. Daarom willen we diepgang, loopacties en mannen die bijsluiten in ons spel steken. Daar trainen we nu al op.”