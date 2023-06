Essevee breekt contract Lukas Willen open tot 2026

Zulte Waregem heeft Lukas Willen beloond met een contractverlenging. De 20-jarige centrale verdediger zette zijn krabbel onder een overeenkomst tot en met 2026. “Ik wil deze club weer naar het hoogste niveau proberen te brengen”, klinkt het resoluut.

Er was interesse van een aantal clubs en ook ploegen uit Nederland lonkten over de grens naar het profiel van Lukas Willen. De verdediger had een contract tot en met juni 2024. Vorig seizoen groeide hij uit tot een sterkhouder achterin, 21 keer kwam hij in actie.

Willen is ook actief als jeugdinternational. Essevee bouwt verder aan een kwalitatieve en evenwichtige kern die het komende seizoen moet strijden voor promotie, lezen we in het persbericht.

Dat is ook de ambitie van de speler zelf. “Ik wil deze club opnieuw naar het hoogste niveau brengen. Ik ben blij dat ik de eer heb gehad om voor deze prachtige club mijn debuut als profvoetballer te mogen maken. Ik zal er alles aan doen om Essevee zo snel mogelijk iets terug te geven.