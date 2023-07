Ennio van der Gouw (22) gaat concurrentie aan met Louis Bostyn bij Essevee

Zulte Waregem heeft zijn eerste zomertransfer beet. Ennio van der Gouw komt over van VVV-Venlo. De 22-jarige doelman zette zijn krabbel onder een contract voor vier seizoenen.

Ennio van der Gouw doorliep de jeugdreeksen van FC Twente, daar tekende hij ook zijn eerste profcontract. Na twee seizoenen vertrok hij naar VVV-Venlo, daar schopte hij het tot eerste keuze. De Nederlander verzamelde 37 basisplaatsen en zes keer hield hij zijn netten schoon. VVV strandde vorig seizoen in de halve finale van de Promotion Play-Offs in de Keuken Kampioen Divisie. Ennio is tevens de zoon van Raimond van der Gouw, die jaren actief was bij het grote Manchester United. Zijn vader is nu keeperstrainer bij Vitesse.

Beloftevol

“We halen met Ennio een jonge, maar erg beloftevolle, doelman in huis”, zegt Sports Manager Tom Caluwé in het perscommuniqué. “We zijn ervan overtuigd dat hij samen met de huidige doelmannen zal zorgen voor gezonde concurrentie onder de lat waardoor we elkaar allemaal naar een hoger niveau tillen.”

“Ik ben heel erg blij om hier te zijn en trots om voor deze mooie club te gaan spelen”, klinkt het enthousiast bij Ennio. “Essevee is een prachtige club voor de volgende stap in mijn carrière. Ik kan niet wachten om te beginnen en alles te geven voor de supporters en club.”