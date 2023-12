En nóg eens 6 punten afgetrokken: licentiecommissie straft KVO opnieuw

De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond trekt KV Oostende nóg eens zes punten af voor wanbetalingen. Woensdag ontnam diezelfde commissie KVO voor soortgelijke redenen al drie punten. Zo ziet de toekomst van de club er niet alleen financieel, maar ook sportief heel slecht uit.

Financiële problemen

Financieel ging het de club al niet voor de wind. Eerder deze week stelde de Licentiecommissie vast dat KVO nog altijd transferschulden heeft openstaan voor huurlingen Mateo Barac – vorig seizoen overgenomen van het Russische Samara – en Juanda Fuentes, sinds dit seizoen op huur van FC Barcelona.

Verder kon KVO geen betalingsbewijs voorleggen voor de bijdragen van sociale zekerheid in oktober noch de btw-aangifte van september. Ook de bedrijfsvoorheffing van oktober kon niet worden aangetoond. Het gevolg: drie punten in mindering, een transferverbod en vier spelers ouder dan 21 jaar minder op de officiële spelerslijst.

Nog geen dag later bestraft de Licentiecommissie KVO opnieuw, nu voor openstaande schulden voor de transfers van Tatsuhiro Sakamoto, Daniel Perez en – opnieuw – Barac. Ook voor de maand november staan nog betalingen open inzake RSZ-, btw-aangifte en bedrijfsvoorheffingen. Verder ontbreekt nog een betalingsbewijs voor de groepsverzekering, een beëindigingsvergoeding voor de vertrokken middenvelder Kenny Rocha Santos en schulden tegenover KBVB en Voetbal Vlaanderen. Begin er maar eens aan.

Hoe moet dit verder?

Zelfs de grootste optimisten beginnen stilaan te knarsetanden. Overnamenieuws blijft nog altijd uit en je kan je de vraag stellen in hoeverre de kandidaat-investeerder het serieus neemt om het allemaal zo ver te laten komen. Want KVO staat nu, na de extra puntenaftrek, afgetekend laatste in tweede klasse: 7 punten en een zestiende plaats, oftewel 7 punten verwijderd van een veilige plaats. Moeilijk te bevatten allemaal…