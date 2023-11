Duitse ‘interim-CEO’ licht KV Oostende door

Een groep Amerikaanse investeerders presenteren zich als kandidaat-overnemers van KV Oostende en stelden een soort interim-CEO aan om de kustclub door te lichten. Zijn naam: Benjamin Ehresmann. Hij verdiende z’n strepen vooral in het Red Bull-voetbalnetwerk.

Zoals geweten willen de huidige Amerikaanse investeerders van de Ostend Investment Company (OIC) af van KVO. Eén van de gegadigden is een andere Amerikaanse investeringsgroep, aangebracht door Paul Conway. Die was met PMG een tijdlang één van de gezichten van OIC, maar zijn rol leek uitgespeeld na de degradatie en slechte financiële berichten over de club.

Doorlichting van kop tot teen

Nu hebben de nieuwe kandidaat-overnemers met Benjamin Ehresmann iemand aangesteld die KVO van boven tot onder moet doorlichten om een antwoord te bieden op de vraag: hoe hoog is de schuldgraad nu precies? Ook het huren van de tribune eigendom van Marc Coucke is een vraagstuk voor de Duitser. Als het tot een overnamedeal zou komen, kan Ehresmann ook daadwerkelijk de nieuwe CEO van KV Oostende worden. Er zouden nog enkele andere, maar minder concrete overnamepistes zijn.

Wie is Benjamin Ehresmann?

Ehresmann, 37 jaar en afkomstig uit Frankfurt, was als speler in de lagere Duitse voetbalklassen actief, zoals bij BW Leipzig en Wiesenau. Hij ging in 2009 als assistent-coach aan de slag bij het tweede elftal van Red Bull Leipzig en werd er videoanalist van de eerste ploeg. Binnen de Red Bull-groep maakte hij ook carrière als directeur scouting bij zowel Leipzig als New York. Nog in Amerika was Ehresmann hoofdscout bij Philadelphia Union. Sinds afgelopen zomer is hij bestuurslid bij de Nederlandse tweedeklasser Den Bosch, met als investeerders dezelfde mensen als bij Ostend Investment Company.