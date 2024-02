Deinze wordt leider in de Challenger Pro League na nipte zege tegen Club NXT

Deinze heeft zich vrijdagavond op de twintigste speeldag van de Challenger Pro League naar de kop van het klassement gehesen. De Oost-Vlamingen hadden genoeg aan één doelpunt om de beloften van Club Brugge opzij te zetten: 0-1. In de stand laat Deinze (38 punten) voorlopig Beerschot en Zulte Waregem (beide 36 punten) achter zich.

De Brugse beloften maakten het Deinze lang niet gemakkelijk en creëerden voldoende dreiging om de bezoekers te ontregelen. Deinze had het niet helemaal onder de markt, maar kwam in het slotkwartier wel op voorsprong dankzij een knullig eigen doelpunt van de jonge blauw-zwarte verdediger Jano Willems (72.). Deinze speelde de wedstrijd nadien vlotjes uit, al kwam het in het absolute slot bijna nog in de problemen. Bruggeling Shon Homma mikte een volley richting de kruising, maar Deinze-doelman Nacho Miras keerde de poging met een knappe reflex.

Elders trokken de beloften van Anderlecht aan het langste eind in de ‘mini-clasico’ tegen de beloften van Standard. Een eigen doelpunt van Rouches-aanvaller Brahim Ghalidi (48.) na de rust deed de thuisploeg de das om. Het bleef bij 0-1 in het voordeel van de Brusselaars, die in de stand negende zijn met 27 punten. Standard is veertiende met 15 stuks.