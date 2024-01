De Kampioenen zijn écht thuis in Oostende

In 2011 ontving Oostende al de expo ‘FC De Kampioenen, een blik achter de schermen’. Vijf jaar later kon je in het Kursaal ook gaan kijken naar ‘FC De Kampioenen in 3D’. Dit jaar is de hele bende verhuisd naar de Diaz Arena.

Hoeveel afleveringen telde de serie die tot 2010 liep en nadien eindeloos werd herhaald? 273? Dan stevent de nieuwe reeks, nu met een ‘weireldploegsje’ van aan de kust genaamd KV Oostende, af op minstens evenveel afleveringen. Deze nieuwe reeks is dan ook in handen van de befaamde Amerikaanse regisseur Paul Conway, die eerder al met de productie van de film ‘Ad Astra’ met Brad Pitt zijn strepen verdiende. Écht.

Hij leerde Oostende trouwens kennen via Marvin Gaye. Toen Conway in mei 2020 de filmrechten opkocht van KVO liet hij het volgende noteren: “De zanger kwam hier wonen om de Amerikaanse belastingen te ontvluchten.” Écht.

Dat inspireert blijkbaar want de schulden van KVO bij de belastingen lopen intussen in de miljoenen. Maar Conway zorgt intussen wel voor straffere afleveringen dan de vorige 273. Neem nu de laatste afleveringen.

Vrijdag: De burgemeester van de sympathieke kuststad schrijft een brief naar de regisseur: ‘I want to see your scenario! Is it science fiction?’ Dezelfde dag neemt voorzitter Franck (Conway: ‘Balthasar Boma!’) ontslag: ‘Ge denkt toch niet dat ik dat zal blíjven betalen?! Maar ‘t plein mag nog wel de naam van mijn fabriek dragen. Mijn gedacht!’

Zondag: De fans van FC KVO zorgen eerst met een rouwmars voor een dramatische aflevering, maar daarna zorgen de spelers tegen de rijke buren van Essevee met 3-2 voor een feelgood-opname. Waarna plots coach Michiel (Conway: ‘Oscar Crucke!’) ontslag neemt omdat den Amerikaan met Jamath Shoffner een nieuwe Crucke heeft gevonden. Maar het moet een Vlaamse reeks blijven, zo weet de gewiekste regisseur: Melanie wordt zijn Pascalleke (COO heet dat in Amerika), Ralph zijn DDT (CFO) en Nils en Rik zijn dan zijn ouwe getrouwen Xavier Waterslaeghers en Pol. Waarop de befaamde regisseur alles laat klaarzetten voor de ultieme aflevering van zijn sitcom: De Redding! Tot plots ex-spits van VG Oostende en vandaag pientere reporter Marcske uitbrengt dat nu ook de leverancier van de braadworsten met een boycot dreigt! Écht! Geen Boma-worsten meer dus! Waarop Conway woensdag in de Croky Cup al zijn hoop stelde op de aflevering ‘Boma is weg maar chips voor iedereen!’ Ware het niet om te huilen, het wordt steeds grappiger, die regisseur.

