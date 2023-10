Cowboys en indianen

Dat de Amerikaans-Chinese Ostend Investment Company, die in 2020 KV Oostende overnam, bestaat uit cowboys, is al langer bekend. Het sympathieke wèreldploegsje werd na het vertrek van Alexander Blessin binnen de kortste keren financieel én sportief een puinhoop. Bij de degradatie vorig seizoen lijstten de fans alle niet-nagekomen beloftes op: het waren er bijna vijftien…

Nog voor de start in 1B moest evenwel de Amerikaanse aandeelhouder Paul Conway schuiven voor mede-aandeelhouder Krishen Sud, werd Michael Kalt, een andere aandeelhouder, uitgeroepen tot nieuwe sterke man en werd afscheid genomen van de zwaar gecontesteerde ceo Gauthier Ganaye. Een nieuwe start in 1B leek het wel. De fans toonden zich best tevreden met de nieuwe lokale verankering – Nils Vanneste als technisch directeur, Michiel Jonckheere en Kurt Bataille in de trainersstaf– én ze toonden vertrouwen in de nieuwe coach Stijn Vreven. De cowboys hadden voor een indiaan gekozen – als speler profileerde de toen langharige Limburger zich als een halve indiaan, grote beelden en hoofddeksels met veren bij hem thuis incluis. De fans hoopten zelfs al op een snelle terugkeer naar 1A. Ze droomden: Vreven toont zich dan wel een gepassioneerde motivator, hij staat met zijn bescheiden ploegsje na acht speeldagen 13de. Hij zal zich moeten reppen om uit het degradatiegewoel te blijven. Na de 1-2-nederlaag vorig weekend tegen RSCA Futures klonk hij bijzonder teleurgesteld, ook in zichzelf.

Wie koopt er nu een club als KVO, vol schulden en 13de in 1B?

Intussen bleef KVO ook naast het veld verder brokkelen. Het ontvangt nog steeds de ene deurwaarder na de andere door onbetaalde facturen, de club moest al voor de Kamer van Koophandel verschijnen als ‘onderneming in moeilijkheden’. Twee weken geleden werd dan weer de teammanager/manusje-van-alles Bart Brackez, vergroeid met de club maar voor velen een onbetrouwbare cowboy, niet alleen door financiële redenen ontslagen. En afgelopen week mocht coo en cfo Thorsten Theys ook beschikken. Ook een cowboy die Theys, ook nog ceo bij het Franse Nancy dat meteen degradeerde… uit de derde klasse. Theys reed heen en weer met zijn zware moto – inmiddels staat die tweedehands te koop. Een brulboei ook, er bereikten ons een paar onfrisse verhalen. Exit Theys dus, maar hij zou wel blijven onderhandelen met de mogelijke overnemers – Amerikanen en een lokale groep –, dat zal ook wel niet alleen uit pure clubliefde zijn. Intussen probeert voorzitter Frank Dierckens, eerder nog gedegouteerd van het voetbalwereldje, toch maar weer het stuurloze schip drijvende te houden. Hij hoopt bij een overname alsnog wat centen terug te zien. Maar al staat de club naar verluidt te koop voor een symbolische euro, wie koopt nu een club vol schulden, dat nog eens 13de staat in 1B?