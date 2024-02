Club tegen Antwerp en waarschijnlijk ook Union zonder Nusa: “Moeten voor hem zorgen”

Tussen Club Brugge en Premier League-club Brentford is er een princiepsakkoord omtrent een transfer van het Brugse goudhaantje Antonio Nusa, maar bij medische testen zouden er problemen met het kraakbeen in de rechterknie zijn vastgesteld, waardoor de overgang momenteel on hold staat.

Dat betekent zeker niet dat de transfer niet zal doorgaan, ook al is de transfermarkt sinds middernacht gesloten. Sowieso was het al de bedoeling dat de nog steeds maar achttienjarige Noorse international het seizoen zou uitdoen in Brugge. Als de transfer afgerond wordt, breekt Nusa een record in ons land. Brentford zou immers 37 miljoen euro op tafel willen leggen, waardoor de Noor de duurste transfer ooit in België zou worden. Daarnaast bedong blauw-zwart ook een doorverkooppercentage van 12,5 procent af.

“Het was een hele lastige week voor hem, en voor iedereen”, vertelde Club Brugge-coach Ronny Deila vrijdag tijdens het persmoment. “Hij is een hele belangrijke speler voor ons, maar hij zit niet in de selectie voor Antwerp en ik denk ook volgende week woensdag niet (voor de Bekerwedstrijd tegen Union, red). Hij heeft rust nodig na alles wat er gebeurd is. Dat is spijtig, maar wij kijken er naar uit hem weer bij het team te hebben. Hopelijk is dat zo snel als mogelijk, maar tegelijkertijd moeten we voor hem zorgen. We bekijken dit van dag tot dag en van week tot week. Als hij klaar is, maakt hij deel uit van het team. We weten allemaal hoe belangrijk hij is en welke kwaliteiten hij heeft. Eens hij consistent is, zullen we de beste Nusa zien. Hopelijk is dat dit seizoen nog.”