Club NXT wint in Challenger Pro League van Deinze

Op de veertiende speeldag in de Challenger Pro League hebben de RSCA Futures zaterdagavond geen vervolg kunnen breien aan hun knappe 2-5 overwinning vorige week tegen Zulte Waregem. Paars-wit ging in het Koning Boudewijnstadion met 0-2 ten onder tegen SK Beveren na twee doelpunten van Anthony Limbombe (72. en 86.). De ex-Bruggeling leidde de Waaslanders vorige week tegen Dender ook al naar de zege (3-2) met twee goals en een assist.

Op hetzelfde moment zegevierde Club NXT op bezoek bij Deinze (1-3). Laurent Lemoine (57.) zette de mannen van Hans Somers nochtans op voorsprong, maar de beloftenploeg van blauw-zwart ging via Amine Et Taibi (61.), de 18-jarige Noor Benjamin Faraas (74.) en Sem Audoor (90+3.) in het laatste halfuur nog op en over de Oost-Vlamingen.

Eerder zaterdag boekte Zulte Waregem een logische zege bij hekkensluiter SL16 (1-3). In de stand in de Belgische tweede klasse klimmen Beveren en Club NXT over Dender en Anderlecht naar plaatsen zes en zeven, Deinze volgt als derde op zes punten van leider Beerschot.