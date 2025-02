Club NXT pakt de volle buit op bezoek bij RSCA Futures

Club NXT heeft zaterdag op de twintigste speeldag in de Challenger Pro League met 2-3 gewonnen tegen de RSCA Futures.

De beloften van Club Brugge hesen zich na nog geen minuut voetballen op voorsprong via Shandre Campbell. Lenn De Smet (41.) leek enkele minuten voor de rust de zege veilig te stellen, maar paars-wit vocht zich na de pauze opnieuw op gelijke hoogte na goals van De Cat (55.) en Barry (59.). In het slotkwartier trok Club NXT het laken uiteindelijk alsnog naar zich toe via een penaltygoal van Audoor (78.).

Club NXT springt door de zege naar de vierde plaats in het klassement (31 punten). De RSCA Futures zijn elfde met 18 punten.