Club NXT laat tot drie keer toe voorsprong door de vingers glippen tegen KV Oostende

Club NXT heeft zaterdagnamiddag tijdens de dertiende speelronde van de Challenger Pro League geen afstand kunnen nemen van KV Oostende. Na affluiten gaf het scorebord 3-3 aan na een vermakelijke pot voetbal op Schiervelde in Roeselare.

Victor Barbera hees de Brugse beloften al vroeg op voorsprong, Anton Tanghe maakte op slag van rust gelijk. Shon Homma tekende halverwege de tweede helft voor een nieuwe bonus, maar een eigen doelpunt van Jano Willems deed die andermaal teniet. Romeo Vermant dacht zich bij het ingaan van de extra tijd tot matchwinnaar te kronen bij de gastheer, al was dat buiten Daniel Perez gerekend. De Venezolaanse huurling van nota bene Club NXT maakte in extremis een derde bezoekende achterstand ongedaan en trok daarmee een punt over de streep voor de Kustboys.

Beide teams eindigden met een man minder na een tweede gele kaart voor Cederick Van Daele (Oostende) in de 70e minuut en Abdoul Yameogo (Club NXT) in de 89e minuut.

In de tussenstand van de op een na hoogste Belgische afdeling staat Club NXT achtste met zeventien punten. Oostende is pas twaalfde met vijftien eenheden.