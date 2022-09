Club NXT gaat op bezoek bij RSCA Futures: De eerste clasico in 1B

Zaterdag Anderlecht Futures – Club NXT in de Challengers Pro League, tweede klasse zeg maar. De jeugd van beide rivalen tegenover elkaar, de jeugd van twee topclubs die zwaar investeren en geloven in hun opleiding. Voor beide clubs is de ervaring die hun belofteteams tegen profclubs in 1B kunnen opdoen een finaal onderdeel van die opleiding. Specialist Joost Desender noemt het een schande dat het daar zo lang op wachten was.

Joost Desender (62), al van zijn twintigste jeugdtrainer op hoog niveau, organiseert al acht jaar voor Voetbal Vlaanderen de opleiding Physical Coach en is auteur van negen boeken over opleiding. Ook hij juicht toe dat eliteclubs dit seizoen de kans kregen om hun belofteteams in de lagere reeksen te integreren. “Het is schandalig dat het zo lang geduurd heeft”, zegt hij. “In 1996 was ik aanwezig op een colloquium met onder meer dokter Michel D’Hooghe waarop toen al duidelijk gesteld werd dat het noodzakelijk was om de beloften op een hoger niveau te laten voetballen dan de beloftecompetitie om de stap naar het eerste elftal te vergemakkelijken. Het heeft uiteindelijk nog 26 jaar geduurd!”

Sneller tempo

“Het was een absolute must om jonge talenten beter te maken en sneller te kunnen ontwikkelen. In 1B moeten ze sneller denken en meer acties per tijdseenheid maken dan in hun onderlinge competitie. Mocht Manchester City elke keer tegen een provinciale ploeg spelen, dan zouden die mannen ook geen progressie meer maken. Dat zie je ook bij jeugdspelers die bij het eerste elftal mogen meetrainen: ze gaan zich gaandeweg aanpassen aan de hogere weerstand en het snellere tempo en gaan sneller denken en beslissen.”

Joost Desender voetbalde zelf bij Club tot en met de beloften en werd er daarna, op zijn twintigste, jeugdtrainer. “Samen met Gino Caen ben ik toen op Club ook begonnen met sportkampen te organiseren”, vertelt Desender die jarenlang les gaf in de topsportafdeling van het KTA Brugge, hoofd opleidingen van KV Kortrijk en fysiektrainer van GBA en KV Oostende is geweest. “Mijn vrouw was kleuterleidster in het derde kleuter in Varsenare en op een dag zei ze mij dat er in haar klas een jongetje zat dat graag wou meedoen aan het sportkamp. Normaal waren de kampen pas vanaf het eerste leerjaar, maar we lieten dat jongetje toch toe. Tijdens de pauze zegden Gino en ik tegen elkaar: Wat is dat zeg? Dat manneke kon alles met een bal en was zo beweeglijk. Een puur talent. Dat manneke was Charles De Ketelaere.”

Natuurtalenten

Het zijn uitzonderingen, stelt hij vast. Natuurtalenten. “Zoals ook Eden Hazard en Kevin De Bruyne dat zijn. Waar die ook waren begonnen, die zouden zijn doorgebroken.”

De evolutie van het voetbal gaat razendsnel, weet Desender. “Het verschil wordt al langer gemaakt door het aantal explosieve meters, het aantal meters aan een snelheid van boven de 20 kilometer per uur. Topvoetballers doen er meer. In totaal lopen ze in een wedstrijd evenveel, 11 à 12 kilometer, maar ze lopen aan een hogere intensiteit. Ze doen meer acties per tijdseenheid. Als je er tien in tien minuten kunt doen tegenover iemand die er in die tijd maar twee kan doen, dan zal het tempo vijf keer zo hoog zijn. Dat typeert het betere voetbal en zeker het Champions Leaguevoetbal.”

Als ik nu de beloften van Club vergelijk met tien jaar geleden, dan is dat een ongelooflijk verschil

“Waar we nu vooral veel aandacht moeten aan besteden in de opleiding is: proberen voetbalintelligente spelers op te leiden. Daar gaat mijn laatste boek Voetbal is fun over: het ontwikkelen van een voetbalatleet koppelen aan het ontwikkelen van spelintelligentie. Fysiektraining moet daarom volledig geïntegreerd worden in de reguliere training om zo op elk moment ook de hersenen te trainen. Alles wordt tegenwoordig simultaan getraind: fysiek wordt getraind in spelsituaties, waarbij spelers moeten kijken, nadenken en beslissen om de juiste actie te kunnen uitvoeren. We moeten betere, snellere, sterkere en slimmere bewegers opleiden, met en zonder bal, met als doel nog beter, sneller, sterker en slimmer te kunnen handelen in voetbalacties. Daar gaat de volledige inhoud van mijn laatste boek over: hoe doe je dat, op een speelse manier intelligente atleten opleiden?”

Atleten

Nu ook bij de jeugdopleiding fysiektrainers worden betrokken, ziet hij vooruitgang. “Als kinderen almaar meer moeten trainen, moet je ook meer atleet zijn om de belasting van die extra trainingsuren te kunnen dragen. Daar moeten spelers op voorbereid worden: meer trainen betekent ook meer atletisering. Als ik nu de beloften van Club zie spelen en dat vergelijk met tien à vijftien jaar geleden, dan is dat een ongelooflijk verschil. Nu zie je bijvoorbeeld bij wendbaarheidstesten scores die toen wereldtop waren.”

Intussen worden zijn boeken vertaald in het Chinees en het Arabisch. “Voor de Chinese voetbalbond ga ik ook de vijf vrouweninternationals die in Europa voetballen begeleiden en af en toe trainen. Ze spelen in Zürich, Glasgow, Parijs, Madrid en Rome. Binnenkort ga ik ook voor vier dagen naar Marokko om er les te geven aan trainers. Chris Van Puyvelde, die nu technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond is, vroeg mij dat. Ik ben met pensioen en wil mij niet meer binden aan een club. Dat vind ik heel leuk om te doen.”