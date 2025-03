Club NXT boekt nieuwe zege in de Challenger Pro League

In de Challenger Pro League hebben RWDM, La Louvière en Club NXT vrijdagavond drie punten bijgeschreven na een zege op de 26e speeldag. Ze rekenden respectievelijk af met SK Beveren (0-2), Lierse (2-1) en Jong Genk (3-0).

Beveren begon tegen competitieleider RWDM sterk aan de partij, maar kon zijn vroege overwicht niet verzilveren. De thuisploeg liet enkele grote kansen onbenut en betaalde zijn missers snel cash, want RWDM kwam wel tot de openingsgoal. Achraf Laaziri (25.) zorgde voor de 0-1. De Molenbekenaars mochten zelfs rusten met een dubbele voorsprong na een owngoal van Dries Wuytens (36.). RWDM kwam na de pauze niet meer in de problemen, bij Beveren ging het licht definitief uit na een rode kaart voor Jannes Van Hecke (67.).

Over de taalgrens vermeed La Louvière in eigen huis een nederlaag tegen Lierse, dat een blitzstart nam met een vroeg doelpunt van Pieter De Schrijver (7.). De thuisploeg drong aan, maar kwam pas halfweg de tweede helft aansluiten. Fadel Gobitaka (68.) zorgde na een knappe assist van aanvoerder Wagane Faye voor de gelijkmaker. Ivann Botella (72.) trapte enkele minuten later de 2-1 voorbij Lierse-doelman en kersvers belofteninternational Kjell Peersman. La Louvière gaf zijn voorsprong nadien niet meer uit handen.

Tenslotte keken ook de beloften van Club Brugge en KRC Genk elkaar in de ogen. Van een spannende wedstrijd was weinig sprake, want de machtsverhoudingen werden al snel duidelijk. Shandre Campbell (17.) en Kaye Furo (22.) zetten blauw-zwart halverwege de eerste helft op weg naar de zege. Na de pauze maakte Furo (56.) er met z’n tweede 3-0 van.

RWDM (53 punten) blijft leider in de stand, La Louvière (50) springt over Zulte Waregem naar plaats twee. Beveren (41), Club NXT (40) en Lierse (34) staan op plaatsen vijf, zes en zeven. Jong Genk (14) is vijftiende en laatste.