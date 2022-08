Club NXT behaalt punt op openingsspeeldag

Club NXT heeft het seizoen geopend met een puntendeling tegen de beloften van Standard. In een vermakelijke partij kwamen de youngsters vrij snel op een dubbele voorsprong maar nog voor de rust was die bonus verdwenen. Engels en Talbi waren de schutters van dienst voor blauw-zwart.

Na een jaartje afwezigheid is Club NXT terug aanwezig in de Challenger Pro League, zo heet 1B inmiddels. Met wat extra metier in de ploeg en ook wat buitenlandse versterkingen. Verrassend genoeg startten Ordóñez en Homma op de bank, twee talenten om naar uit te kijken dit seizoen. Op Cuevas na koos coach Hayen voor allemaal Belgen. De tegenstander, Standard Liège 16, kende NXT nog uit de beloftenreeks van vorig seizoen.

Doelpuntenrijke eerste helft

Niet al te veel toeschouwers op Schiervelde, al kregen die wel waar voor hun geld te zien. Het eerste schot tussen de palen was meteen een treffer. Engels trapte al na vijf minuten een vrije trap onhoudbaar in de hoek. Ook het vervolg was veelbelovend, hoge pressing zorgde voor balverlies in de Luikse defensie en Talbi schepte de bal beheerst over de doelman. 2-0 na nog geen tien minuten, van een droomstart gesproken.

Het vervolg was echter minder rooskleurig: Kuavita kon al snel milderen na een schitterende plaatsbal. Op het halfuur was kapitein Hautekiet de klos, een domme interventie leidde tot een strafschop en Calut nam het cadeautje dankbaar in ontvangst. Standard putte vertrouwen uit die comeback en dicteerde het spel. Na een uiterst aangename eerste helft gingen beide ploegen met een 2-2 de rust in.

Misser Mertens

Ook na de rust verveelde de partij niet. Beide beloftenploeg spelen vrank en vrij en dat kan de neutrale voetballiefhebber alleen maar toejuichen. Enige naïviteit en jeugdzondes maken echter ook deel uit van die ontwikkeling en het is afwachten in hoeverre dit uitgebuit zal worden door de ervaren teams zoals Beveren, Beerschot en Lommel.

Het laatste halfuur kregen de toeschouwers toch invaller Homma te zien, de Japanse vlag werd zowaar bovengehaald in de tribunes. Homma liet zich meteen opmerken met twee doelpogingen. Dé kans om de drie punten thuis te houden was er voor Mertens. De meest ervaren speler kon vrij trappen op een leeg doel maar vond uiteindelijk nog Duplus in zijn weg. Geen winnaar dus op de openingsspeeldag, volgende week wacht een eerste grote test op het veld van Lierse.