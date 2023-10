Challenger Pro League – Club NXT raapt niets tegen dominant SK Beveren

Club NXT heeft in de Challenger Pro League geen vierde opeenvolgende zege kunnen boeken tegen SK Beveren. De Leeuwen haalden het met overtuigende 0-3 cijfers op The Nest in Roeselare.

Sheldon Bateau en Jay-Dee Geusens effenden al in de eerste helft het pad met twee treffers. Goduine Koyalipou verzilverde nog voor het uur een strafschop en legde de partij op die manier in een beslissende plooi.

Club NXT blijft vierde

In het klassement van de op een na hoogste Belgische afdeling klautert Beveren na de tweede overwinning van het seizoen weg uit het gevarendal, naar de twaalfde plaats met negen punten. Club NXT blijft vierde met zestien eenheden.