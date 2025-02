Brugse beloften smeren zwalpend Lommel zevende nederlaag op rij aan

Lommel heeft vrijdagavond zijn zevende nederlaag op rij geleden in de Challenger Pro League. Op de 21e speeldag verloren de in crisis verkerende Limburgers, die voor het laatst wonnen op 1 november, met 0-2 van Club NXT. In de stand is Lommel (19 punten) nu tiende, blauw-zwart (34 ptn) pakt twaalf op twaalf en is voorlopig vierde.

De eerste helft in het Lommelse Soevereinstadion kwam moeizaam op gang. Het weinige gevaar dat te noteren viel, werd gecreëerd door de Brugse beloften. Die kwamen halverwege de eerste periode dan ook verdiend op voorsprong na een penaltytreffer van aanvoerder Lynnt Audoor (29.). Lommel ging op zoek naar de gelijkmaker, moest toch met een achterstand de rust in. Aanvallers Mohamed Salah en Alvaro Santos mikten hun pogingen voorlangs.

Ook na de pauze duurde het even vooraleer beide ploegen echt gevaarlijk werden. Lommel kwam opnieuw dicht bij de gelijkmaker, maar schoot weer een tikkeltje tekort in de afwerking. Spits Jason Van Duiven en debutant Nicolas Siri kopten naast, Salah mikte van dichtbij op een blauw-zwarte verdediger. De 1-1 hing in de lucht, maar in de plaats viel aan de overzijde de 0-2. Tobias Lund-Jensen (77.) rondde een snelle tegenprik van de Brugse jonkies af en legde de wedstrijd in een beslissende plooi.