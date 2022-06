Bruggeling Hervé Matthys keert terug naar ons land om bij Beerschot te voetballen

Hervé Matthys kiest na enkele jaren in Nederland opnieuw voor voetballen in eigen land. De 26-jarige verdediger tekende een contract bij Beerschot in 1B tot 2024 met een optie voor een bijkomend seizoen. Hij komt transfervrij over van het Nederlandse ADO Den Haag. “Ik zou graag ook zoveel mogelijk matchen spelen dit seizoen en dan hopelijk nog eens een titel pakken daarbovenop.”

Hervé Matthys doorliep enkele jeugdreeksen bij Cercle als linksbuiten en bij Club Brugge voetbalde hij eerst als offensieve middenvelder. Mee door trainer Jo Capelle werd hij toen een rij naar achter geschoven. Op 16-jarige leeftijd maakte hij dan als een centrale verdediger de overstap naar Anderlecht.

Naar Nederland

Bij aanvang van het seizoen 2018-2019 zette de Bruggeling er ondanks de buitenlandse interesse zijn handtekening onder een profcontract van drie seizoenen met kans op verlenging en sloot hij zich bij de A-kern van paars-wit aan. Met Anderlecht speelde hij één match voor de A-ploeg. Daarna trok hij de grens over naar FC Eindhoven en drie jaar bij Excelsior. Vorig seizoen speelde Matthys 41 matchen bij ADO Den Haag waarmee hij nipt de promotie miste. Eerder trok Beerschot al Thibaud Verlinden, de zoon van gewezen Keeper Dany Verlinden, aan. (ACR)