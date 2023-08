Brecht Capon over het nieuwe KVO: “De werkethiek van trainer Stijn Vreven past prima bij de club”

Een mooi moment. Brecht Capon (35) mocht afgelopen zondag de officieuze aftrap geven van KVO tegen Lommel. De geboren Oostendenaar is perfect geplaatst om een blik te werpen op de club. Zelf begint ook hij aan een nieuw hoofdstuk. “Ik ga aan de slag niet ver van mijn woonplaats. Een familiale keuze.”

Capon zwaaide ‘zijn’ Oostende uit en mocht onder luid applaus een mooi fotokader ontvangen. “Ik ben blij hier te mogen zijn. Het is mede dankzij communicatiemanager Bram Keirsebilck dat er nog zo’n initiatieven zijn. Het publiek en ik appreciëren zo’n gebaar absoluut. Een voetbalclub kent altijd veel verloop van gezichten en medewerkers. Het is niet omdat ik hier acht seizoenen voetbalde dat ik zomaar op een uitnodiging kan rekenen. Hopelijk lopen er binnen x-aantal jaar nog altijd clubmensen rond die de eigenheid van KVO belangrijk vinden om de clubidentiteit te behouden.”

Sales support

Want hoe mooi zijn ontvangst op de club ook was, het afscheid vorig seizoen was zuur met een degradatie als dieptepunt. “Ik hoopte met de redding onder trainer Yves Vanderhaeghe de cirkel rond te kunnen maken. Dat draaide anders uit, maar daar moet ik me nu bij neerleggen. Algemeen blik ik tevreden terug op hoe mijn carrière is uitgedraaid met 434 wedstrijden in het profvoetbal voor Club Brugge, Kortrijk en Oostende waarvan 196 voor KVO. Dat had anders kunnen lopen. Er was destijds interesse van Lommel, waar Franky Van der Elst me als spits wou laten overkomen van Club. De clubs vonden geen akkoord en vervolgens werd ik uitgeleend aan Kortrijk, waar Georges Leekens me omvormde tot rechtsachter. Die positiewissel vormde mijn latere carrière.”

“Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk: in september ga ik aan de slag bij Mulder Breakfast Cereals in Roeselare, niet ver van mijn woonplaats. Ik ga er aan de slag als ‘sales support’ om de relaties en contacten met klanten te onderhouden en op te volgen. Ik kijk er echt naar uit en heb er een goed gevoel bij. Deze keuze is er ook eentje voor mijn gezin, voor wie ik nu extra tijd wil vrijmaken. Dus nee, voorlopig ga ik niet in het voetbal aan de slag.”

“De voetballerij leerde me evenwel om nooit ‘nooit’ te zeggen, dus we zien wel wat de verdere toekomst brengt. Inderdaad, ik heb altijd gezegd dat Michiel Jonckheere (nu assistent bij KVO, red.) me mocht bellen in het geval hij als hoofdtrainer een assistent zocht. (knipoogt) Dat zal niet voor morgen zijn, maar het zit wel nog in mijn achterhoofd. Waarom precies Michiel? Ach, we komen gewoonweg ontzettend goed overeen. Ik leerde hem pas echt goed kennen toen we allebei bij Oostende speelden. We delen dezelfde interesses en denken hetzelfde over veel dingen in het leven en voetbal. Het klikt gewoon. Met hem erbij zie ik mijn nieuwe voetbalstappen wel zitten.”

Geen tralala

De naam van Capon deed de ronde in de zoektocht naar nieuwe assistenten, eerder dit voorjaar. “Het klopt dat er gesproken werd over een rol binnen KVO, maar zoals gezegd wou ik me nu focussen op het familiale. Ik ben er wel zeker van dat sportief directeur Nils Vanneste, met wie ik goeie gesprekken heb gehad, de juiste man op de juiste plaats is. Ook onder andere Kurt Bataille en Michiel Jonckheere als assistenten, en Jordi Lemiengre bij de beloften zijn goeie keuzes. Op persoonlijk vlak ken ik trainer Stijn Vreven niet goed, maar zijn werkethiek past bij de club. Ik hoor alleen maar positieve verhalen over hem. Kijk naar het leuke promofilmpje van KVO: daarin komt hij oprecht over. Rechtdoorzee, niet te veel ‘tralala’: Vreven is een prima keuze.”

“Ja, het nieuwe lokale sportieve verhaal van KV Oostende lijkt te kloppen. Tegen Lommel zag ik een team dat hard werkte, de kop ervoor legde. De gehaalde spelers lijken me gerichte versterkingen en dat ondanks een beperkt budget. Ik denk dat de kern alleen een tikkeltje magie mist in het offensieve compartiment. Ik hoop dat de clubeigenaars zullen durven investeren. Nu, ik heb niet veel wedstrijden tijdens de oefenwedstrijden kunnen mee volgen, maar competitiematchen in Oostende zal ik zoveel mogelijk bijwonen.”