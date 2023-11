Braziliaans goudhaantje: Matheus Machado (20) is rijzende ster in Elindus Arena

Een doelpunt en twee assists, en dat in amper 131 minuten speeltijd. Getekend: Matheus Machado. Zulte Waregem heeft er een potentieel goudhaantje bij. De 20-jarige Braziliaanse dribbelkont wordt gestaag gebracht door coach Vincent Euvrard. Tijd om de vleugelspeler voor te stellen.

Bij de start van het nieuwe schooljaar valt er een mailtje in ons postvak, getiteld: Matheus Machado Ferreira is nieuwste versterking bij Essevee. De 20-jarige Braziliaan is één van de tien inkomende zomertransfers van Zulte Waregem. Eerlijk, niemand had van die jongeman ooit al iets gehoord. Toch had hij er op jonge leeftijd al een opvallend parcours op zitten. De aanvaller maakte de overstap van Cherno More uit de Bulgaarse competitie. Daar kwam de spits aan in januari 2023, daarvoor voetbalde hij een half jaar in de Verenigde Arabische Emiraten voor Khor Fakkan. Voordien speelde hij in de jeugdploegen van Gremio en Nacio in zijn thuisland Brazilië.

Scoort makkelijk

Het oog van de scouts van Essevee valt op Machado omdat hij makkelijk scoort en zeer vloeiend kan dribbelen. Vorig seizoen was hij in zestien optredens goed voor zeven goals en twee assists bij Cherno More. In de huidige voetbaljaargang scoorde hij vier keer in zeven optredens alvorens Zulte Waregem hem wegplukte. Een contract voor vier jaar, tot juni 2027, wacht op hem in de Elindus Arena.

Machado wordt rustig gebracht. Midden september speelde hij twee wedstrijden bij Jong Essevee. Dan had T1 Vincent Euvrard al genoeg gezien, deze jongen hoort bij de A-kern. Tegen Club NXT debuteerde hij met een invalbeurt van dertien minuutjes. Op SK Beveren werden dat er 22 en kon hij zich een eerste keer onderscheiden met een goal. Prima naar binnen snijden en keihard uithalen met rechts, zijn mindere voet. In de daaropvolgende thuiswedstrijd tegen RFC Luik mocht hij invallen met nog een halfuur op de klok. Meteen bracht hij dreiging. Met een kattenpootje dribbelde hij er lustig op los of verzond hij voorzetten met buitenkantje links. Klassenflitsen dus. “Machado geeft ons spel een bepaalde energie”, bevestigt ook coach Vincent Euvrard. “Hij is een jongen die zowel offensief als defensief zijn taken goed uitvoert. Matheus is een bescheiden jongen, een harde werker en rustig naast het veld. Hij is heel leergierig.”

Een kwartier voor affluiten vertrok Machado weer op zijn rechterflank. Hij kapte zijn rechtstreekse tegenstander uit en bracht uitstekend voor doel. Gano bedankte en tikte zijn zevende tegen de touwen. Het tweetal bezorgde Essevee zo de zege, want het bleef 1-0. Ei zo na bekroonde de Braziliaan zijn knalprestatie met een goal. Van aan de middenlijn rolde hij de hele defensie op. Het moeilijkste leek achter de rug, zijn plaatsbal zoefde rakelings naast. “Machado kwam zich excuseren omdat hij niet had afgelegd”, zegt spitsbroeder Zinho Gano. “Maar ik was teleurgesteld in zijn plaats dat die bal niet binnen ging. Na zo’n wereldactie moet je die gewoon binnen stampen. Gelukkig kon ik die voorzet wel afwerken met mijn maatje 47,5.” (lacht)

Machado timmert dus gestaag aan de weg naar boven. Afgelopen weekend op bezoek bij Lommel versierde hij zijn eerste basisplaats. Wéér was hij de man van de assist op Gano, het enige doelpunt voor Essevee in het 1-1-gelijkspel. “Toen hij hier aankwam, heb ik Machado even apart genomen en toegesproken”, zegt Gano. “Ik heb hem uitgelegd hoe ik het best aangespeeld word. Die jongen pikt dat heel goed op, met zijn snelheid, kracht en techniek.”

Coach Euvrard brengt hem dus voorzichtig. “Individueel heeft hij een actie in huis. Machado is nog héél jong en hij moet zich nog een beetje aanpassen aan de manier van voetballen. Tijdens zijn invalbeurten zie je dat hij grote stappen zet”, zegt de T1. Ook routinier Ruud Vormer zag al dat het goed was. “Machado heeft een goeie linkerpoot, hij is een goed voetballertje. Dat gaat nog wat worden, denk ik”, zegt de Nederlander in zijn gekende stijl.

Tactische opties

“In deze kern hebben we in aanvallend opzicht meerdere mogelijkheden”, zegt coach Euvrard. “Brüls en Demuynck zaten nog op de bank. Ze hebben ook defensieve reflexen. En we hebben verschillende profielen waarmee we verschillende dingen kunnen doen.”

Ook op het veld voelen de spelers aan dat er iets kan geforceerd worden. “Je weet dat als het niet marcheert, dat je de wedstrijd kunt openbreken”, zegt Gano. “We hebben een heel goede groep. Het is zaak om telkens onze tegenstander te analyseren en uit te maken wat de beste formatie is om de match aan te pakken.”