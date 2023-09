Beerschot en KV Oostende komen niet verder dan 1-1 gelijkspel

Beerschot en KV Oostende hebben op zaterdag 30 september op de zevende speeldag in de Challenger Pro League de punten gedeeld. Het werd 1-1 op het Kiel.

De bezoekers kregen na twintig minuten een eerste uitgelezen kans om op voorsprong te komen na een strafschopfout van Ibrahim Alhassan maar Robby D’Haese trapte de elfmeter binnen het bereik van Beerschot-doelman Davor Matijas.

Enkele minuten later was het wel prijs voor de Kustboys: aanvaller Mohamed Berte (27.) zorgde, op voorzet van D’Haese, voor de 0-1. In de tweede helft kwam Beerschot langszij door een owngoal van Zech Medley (61.), waarmee meteen ook de eindstand op het bord stond.

Beerschot staat voorlopig vierde in de Challenger Pro League met 11 punten en heeft nog een wedstrijd te goed. KV Oostende is dertiende met 6 punten.

