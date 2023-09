Bart Brackez ontslagen, Jelle Rabaeys is nieuwe teammanager KVO

KV Oostende maakte een eind aan de samenwerking met teammanager Bart Brackez. Jelle Rabaeys volgt hem op.

Als verzorger met ervaring in de wielerwereld kwam Bart Brackez in 2013 bij KV Oostende. De masseur werd een populair manusje-van-alles. Vanaf het seizoen 2020-2021, bij de overname door de Amerikanen en na de benoeming van Gauthier Ganaye, volgde Brackez als teammanager Rik Coucke, nog steeds algemeen directeur van de KVO Se’Academy, op.

Brackez was op zijn zachtst gezegd geen onbesproken figuur op KVO. Toen steeds meer geruchten opdoken over financieel gesjoemel, de spion van Ganaye en machtsmisbruik spitte deze krant in het voorjaar alles boven. Maar concrete bewijzen konden niet worden gevonden en toenmalig CEO Gauthier Ganaye nam Brackez in bescherming. De verdediging van Brackez toen: “Ja, ik ben dominant en ik heb daardoor al veel vijanden gemaakt. Ik sta wel dag en nacht ter beschikking van KVO.”

Na de degradatie van KVO en het vertrek van Ganaye bleek het vertrouwen in Brackez van de bestuurders en de nieuwe sportieve cel onder TD Nils Vanneste evenwel dermate geschonden dat het alleen een kwestie van tijd was vooraleer Brackez zou worden vervangen.

Jelle Rabaeys, die het voorbije jaar bij de commerciële cel van KVO actief was, is de nieuwe teammanager. (PR/FB)

