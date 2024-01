Anton Tanghe naar Zulte Waregem: “Als kapitein had ik liever een ander afscheid gehad”

KV Oostende ziet kapitein en sterkhouder Anton Tanghe (24) overstappen naar de zuiderburen van Zulte Waregem. Terwijl het stormt aan de kust, komt Tanghe nu in een stabiele en ambitieuze club terecht. “Als ik de keuze niet had gemaakt, zou ik het me later misschien kwalijk hebben genomen.” Tekst en uitleg van de verdediger die 109 keer voor KVO uitkwam.

Even een streepje geschiedenis. Anton Tanghe, geboren in Lauwe, maakte bij de U10 de overstap van KSV Roeselare naar Club Brugge. Hij schopte het er tot de beloften, maar een meniscusblessure en coachwissel fnuikten een contractverlenging. Begin seizoen 2019-2020 ruilde hij Blauw-Zwart in voor de kustploeg. Het was huidig assistent en toenmalig beloftencoach Kurt Bataille die Tanghe destijds overtuigde de overstap te maken. Bataille kende de sympathieke twintiger door zoon Jelle, nu Antwerp en ooit met Tanghe samen bij de Brugse jeugd. Een goeie zet: Anton Tanghe zou bij KVO uitgroeien tot een basisspeler en geliefde gast bij het publiek. 109 matchen later is het tijd om afscheid te nemen.

“Mijn hele profcarrière had ik tot eind vorige week bij Oostende doorgebracht – dat is op zich al speciaal. Mijn debuut op Sclessin tegen Standard (24 januari 2020, red.) zal me altijd bijblijven. Ik kwam op het veld in de plaats van… Michiel Jonckheere, nu KVO’s hoofdtrainer. Op dat moment stonden we 0-1 voor en toenmalig trainer Dennis van Wijk koos voor extra verdedigende kracht. Het mocht niet baten: we verloren alsnog met 1-2. Hoe dan ook blijft de herinnering positief. Ook mijn eerste doelpunt, in eigen huis tegen Antwerp (21 november 2021, red.) zit vers in het geheugen. En natuurlijk, de 3-0-overwinning tegen mijn ex-team Club (3 maart 2023, red.) was ook een mooi moment, zeker omdat de fans zo uitkijken naar het treffen met de buren uit Brugge.” Op zich geen specifiek moment, maar wel een mooie troefkaart op het cv: Tanghe was sinds vorig seizoen kapitein van de Kustboys, in opvolging van icoon Brecht Capon. “Ik heb die band altijd met eer gedragen en hoop een goed voorbeeld te zijn geweest.”

Moment

Zulte Waregem, dus. De Zuid-West-Vlamingen delen de koppositie nu met Beerschot en maakten hun titelambities al snel in de voorbereiding kenbaar. De overgang naar de andere kant van de provincie ging vrij vlot, zo vertelt Tanghe. “Op persoonlijk vlak kwamen we er snel uit: qua ambitie, normen en waarden is er een match. Maar ook de clubs hadden vlug een akkoord gevonden. Vorige week dinsdag bracht Zulte Waregem een bod uit, een dag later vonden beide clubs een overeenkomst. Eerlijk: ik had niet verwacht dat het zó snel ging gaan van de kant van KVO. Kijk, ik had nog tweeënhalf jaar contract, was er kapitein en door het transferverbod kan Oostende geen vervanger halen. Ik dacht dus dat de onderhandelingen moeilijk zouden verlopen. Cru gezegd: ik denk dat Oostende op dit moment elke inkomst goed kan gebruiken, wat de onderhandelingen deels heeft gestuurd.” Als prominente speler en publiekslieveling had Tanghe liever op een andere manier afscheid genomen van de club waar hij als prof doorbrak.

“Dit is niet het afscheid dat ik had gewild, klopt”, is de centrale verdediger eerlijk. “Sportief liep het niet denderend en er heerst veel onzekerheid over de toekomst van KVO. Als kapitein wil je de club zo niet verlaten. Liever speelde ik mee een goed seizoen om daarna een volgende stap te zetten. Ik zal altijd sympathie voor KVO blijven hebben en ik hoop dat ze kunnen klimmen in het klassement. Op persoonlijk vlak zou ik het mezelf kwalijk nemen mocht ik deze transferkans níét grijpen en straks met KVO zakken. Op een gegeven moment moet je ook aan je carrière denken – een topsportloopbaan duurt niet zo lang – en je wil elke mogelijke kans grijpen.”

Volkse club

Anton Tanghe maakt een mooie transfer van de hekkensluiter naar de koploper. “Zulte Waregem sprak me al heel snel erg aan. De club mikt op de titel en promotie, zit in een goeie flow, en is op alle vlakken stabiel. Ook het familiale en volkse karakter van de club – herkenbaar bij KVO – zijn mooie troeven. Dat de lokale aandeelhouders en investeerders regelmatig op de club passeren, voelt goed aan. Deze club charmeert. Voor mij komt deze transfer op een goed moment, het totaalplaatje klopt gewoonweg: een club met een duidelijke ambitie, en sportieve en financiële zekerheid. Kijk, ik had er ook voor kunnen kiezen om te wachten tot er interesse zou komen uit eerste klasse. Maar dat zijn dan misschien teams die onderin spelen en vechten tegen de degradatie. Voor hetzelfde geld tuimel je dan opnieuw uit eerste klasse en zit je weer in tweede. Nee, Essevee zit in een goeie flow en straalt positiviteit uit. Daar wil ik aan meewerken”, zegt hij.

Speelkansen

Anton Tanghe mocht afgelopen weekend al 45 minuten opdraven in een oefenmatch tegen Olympic Charleroi (2-0 winst, red.). Dat is geen garantie op speelminuten in de toekomst, maar Tanghe is niet gehaald als ‘vulling’ van de kern. De speelkansen van de meer ervaren Timothy Derijck en Borja Lopez zijn geslonken, terwijl Tanghe met zijn leiderschapservaring en pak speelminuten komt aandraven. Tegelijk telt Zulte Waregem op dit moment, naast Tanghe, weinig centrale pionnen met onder meer Rubin Seigers en Lukas Willen.

“Ik tref hier een toffe bende aan. Dat hier hoofdzakelijk Nederlands wordt gesproken, geeft een vertrouwd gevoel. Waregem is ook maar 45 minuten rijden vanuit mijn woonplaats Ichtegem, dus dat is ook een meevaller. Ik ben hier met open armen ontvangen.”

Wil het toeval nu net dat Zulte Waregem en KV Oostende het komende zondag tegen elkaar opnemen. “Dat moet nu eens net lukken, hé. (lacht) Maar dit is voetbal, het hoort erbij. Nee, ik heb er met trainer Vincent Euvrard nog niet over gesproken, maar het kan goed zijn dat hij nog tips zal vragen over KVO. Of ik die tips zal geven? Ik ben nu een Essevee-speler, hé… Dus, ja.” Anton Tanghe ondertekende een contract bij Zulte Waregem tot 2027.

Oostende – Zulte Waregem: zondag 14 januari om 13.30 uur.