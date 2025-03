Anton Tanghe en Zulte Waregem zijn leider af na 0 op 6: “Zitten in mindere periode”

Het is dan toch gebeurd: Zulte Waregem stond sinds speeldag 12 onafgebroken op kop tot speeldag 24, maar de Boeren zijn leider af. Voor de tweede week op rij werd er verloren. Na de 0 op 6 neemt RWDM de koppositie over. “We mogen niet panikeren”, zegt Anton Tanghe.

Het was zo’n match waarin Zulte Waregem 27 keer naar doel schoot, waarvan zeven keer tussen de palen. De tegenstander Lommel deed dat zeven keer, drie keer op het doelkader. Na vier minuten kon het eigenlijk al 0-2 staan. Gavriel ontdeed zich van zijn verdedigers, Opoku knikte op de doelman. Rommens verstuurde dan een vrije trap, Willen mikte opnieuw op het sluitstuk en werkte de rebound over.

De Limburgers staken even de neus aan het venster, met een flauwe trap van Lalic na twee keer vermijdbaar balverlies. Diop trapte te zacht, Erenbjerg kon Hedl – nochtans met een strakke, goeie voorzet – niet bereiken en op slag van rust tikten Rommens en Erenbjerg de verdediging tureluurs. De Deen koos voor de verkeerde optie en wou nog afleggen. “Het was telkens net niet”, analyseert Anton Tanghe. “Ofwel misten we ons schot, ofwel werd er een bal van de lijn gehaald, ofwel legden we breed toen we moesten trappen, ofwel misten we onze controle. Dat waren kleine dingetjes die niet meezaten.”

Tijdrekken

Na de pauze zagen we niet veel beterschap. Essevee speelde een versnelling te traag, waardoor Lommel uit de problemen kon blijven. Het moet wel gezegd dat het tijdrekken van de bezoekers op den duur ergerlijk werd. Tot er op het uur een mooie variatie werd uitgevoerd op hoekschop. Erenbjerg kwam alleen ingelopen. Met zijn techniciteit zou het een koud kunstje moeten zijn om die bal weg te leggen, maar de aanvallende middenvelder miste zijn schot. Cappelle leverde dan een prima voorzet af, Hedl mikte zijn kopbal over de kooi. Opoku ontbond dan zijn duivels langs de zijlijn. Erenbjerg zijn trap werd afgeblokt. Opoku nam weer over en krulde naar de verste paal. Maar je kunt het al raden: net naast.

Lommel bleef dan maar tijd rekken en aasde op één puntje. Zeven minuten voor affluiten bediende Hedl de mee opgerukte rechtsachter Nyssen. Die deed alles goed, maar zijn inzet werd door Wouters van de lijn gehaald.

Twee penalty’s

En dan heb je daar weer het spreekwoordelijke gezegde in de voetbalwereld: wie zijn kansen niet afmaakt, kan het deksel op de neus krijgen. Tanghe bevond zich tussen twee aanvallers en miste zijn kopbal. Willen wou ingrijpen en Correa ging gewillig neer in de zestien: strafschop. Salah zette de 0-1 op het bord in minuut 90.

Wat volgde was nog een knotsgek slot. Door het vele tijdrekken waren er zeven minuten extra tijd. Hedl mikte onbegrijpelijk nog op Lommel-verdediger Amankwah, maar die kreeg het leer tegen de hand: ook strafschop en rood. Eerst Diop, dan Hedl en uiteindelijk Rommens gingen achter de bal staan. De aanvoerder zag zijn elfmeter gestopt worden en Nyssen mikte de rebound naast. Eindstand: 0-1.

“Ik heb eigenlijk nog nooit een penalty gemist”, zegt kapitein Nicolas Rommens. “De teleurstelling is groot, maar ik nam mijn verantwoordelijkheid. Of het met stress te maken heeft? Ik weet het niet. Of er discussie was wie de strafschop ging trappen? Nee. Er zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Dat er anderen rond de bal stonden, was om de penaltynemer te beschermen.”

En dan was er nog die strafschop aan de andere kant. Was er een reukje aan de fase die daar aan voorafging? “We waren aan het pushen. De hele wedstrijd was onze restdefensie in orde als ze probeerden te counteren”, zegt Anton Tanghe. “Tijdens één fase was er lichte twijfel en ik kwam tussen twee man. Ik probeerde die bal weg te koppen, maar ik voelde iets in mijn rug, dus ik ging neer. Negen op de tien keer krijg je die fout mee, maar nu niet. Ik moet de beelden nog bekijken, maar ik denk dat het een lichte penalty was. Hij deed het slim en ging over het been van Lukas. Het is jammer dat Lommel dat ene moment kon uitbuiten waarop we niet aandachtig genoeg waren.”

Ook Rommens vond de penalty licht. “Ik moet de beelden nog eens bekijken, maar volgens mij hield Lukas zich nog in en ging hij gemakkelijk neer. Het is nu zo, we kunnen dat niet meer veranderen en moeten focussen op de volgende wedstrijd.”

Het was ook al opvallend dat Anton Tanghe aan de match mocht beginnen. Er was vooraf gezegd dat de centrale verdediger niet inzetbaar was tot de internationale break. Maar de spoeling is dun, vorige week viel Laurent Lemoine uit. “Het kwam ook voor mij als een verrassing”, zegt Tanghe. “De blessure van Laurent had er ook mee te maken. We zitten wat in nood. De scans waren positief en ik heb er alles aan gedaan om fit te zijn. Fysiek was het niet gemakkelijk en heel zwaar.”

5 op 15

De recente 5 op 15 laat dus zijn sporen na. Zulte Waregem is leider af en eerste achtervolger op RWDM, die één punt meer heeft. La Louvière won niet afgelopen speeldag en volgt op twee punten van Essevee. Is er sprake van paniek, zo vijf wedstrijden voor het einde van de competitie? “Na het laatste fluitsignaal kwamen we samen met de groep en is er gezegd dat we rustig moeten blijven”, zegt Rommens. “We moeten niet panikeren, maar vooral de kopjes bijeensteken. Het geluk dat we de voorbije weken misschien hadden om bijvoorbeeld hier thuis twee keer een 0-2-achterstand op te halen, ontbreekt nu misschien. Er was geen onrust in het team. Op een gegeven moment was het eenrichtingsverkeer tegen Lommel. Dat scorend vermogen keert wel terug.”

Komende zaterdag staat er een verplaatsing naar Francs Borains op het menu. “Dat is toevallig een ploeg die ons de laatste twee seizoenen niet gelegen heeft”, waarschuwt Tanghe. “We zitten in een mindere periode, maar we mogen nu niet gaan panikeren. Al een heel seizoen spelen we sterk voetbal. Het is niet omdat we een paar mindere resultaten hebben neergezet, dat we dat nu in onze kopjes mogen laten sluipen. We moeten er in Francs Borains vol voor gaan en dan zien we wel weer.” (JC)