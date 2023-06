ANALYSE Heel wat werk op de plank voor KV Oostende: Nils Vanneste zet straks zo goed als zeker de sportieve lijnen uit

Geen Gauthier Ganaye meer als ‘executive president’ bij KV Oostende. De Fransman werd officieel voorgesteld als nieuwe CEO bij RWDM. De weg ligt dus wijd open om tal van sleutelposities officieel in te vullen, maar het blijft oorverdovend stil aan de Leopold Van Tyghemlaan. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid word Nils Vanneste aangesteld als de nieuwe technisch directeur. Er wacht hem héél wat werk.

Een voorbeeldje: bij Anderlecht en Kortrijk beginnen ze volgende week aan de voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen. En aan zee? Bij KV Oostende is er ruim anderhalve maand na de laatste competitiematch geen enkel persbericht meer verstuurd over de A-kern. De verschuivingen bij de Amerikaanse investeerders? Het vertrek van Ganaye? De nieuwe technische staff? Om juridische redenen, zo blijkt, blijft het stil.

Zo goed als zeker is wel dat Nils Vanneste de sportieve lijnen zal uitzetten. Hij is al sinds maart 2018 sportief directeur bij de jeugdacademie van KV Oostende. Samen met algemeen directeur Rik Coucke bouwde hij de academie om tot een mooie naam in het jeugdvoetbal. De Noordzee Interieur Se’Academy bloeit. Velerlei titels en bekroningen zijn het gevolg van een gestructureerd en gecoördineerd totaalbeleid. Het summum: de titel bij de U21, nationale bekerfinales voor zowel de U21 als de U18 en de tweede plaats van de U18 in de competitie.

Het jeugdtrainersbestand is bovendien verder geprofessionaliseerd. En, vooral interessant naar transfers, Vanneste beschikt ook over verschillende (internationale) diploma’s en getuigenschriften over scouting en data-analyse. Dat hij straks doorschuift naar de A-kern is ergens ook logisch gezien alle voetbalbagage. Er wacht de nieuwe technisch directeur alvast een massa werk.

Huurlingen

Brecht Capon is gestopt met voetballen. Huurlingen Dillon Phillips (Cardiff), Kevin Arase (Karlsruhe), Mateo Barac (Kyryla Sovetov Samara), Fraser Hornby (Reims), Osaze Urhoghide (Celtic) en Pierre Dwomoh (Antwerp) keren terug naar hun club. De contracten van Guillaume Hubert, Cameron McGeehan, Indy Boonen, Jordy Schelfhout, Preben Stiers en de verhuurde Evangelos Patoulidis (Den Bosch) lopen af. McGeehan nam al afscheid, Hubert kan op interesse rekenen van andere clubs. Schelfhout maakt het meeste kans op een contractverlenging. De verhuurde Vincent Koziello en Alessandro Albanese (allebei Virton) keren terug, maar hun toekomst aan de Noordzee is hoogst onzeker.

Sinds het einde van de competitie liet Ganaye KV Oostende aan zijn lot over

Ook Thomas Basila en Thomas Robinet keren terug uit Nancy na hun uitleenbeurt aan de Franse zusterclub – die overigens voor het tweede jaar op rij degradeert en straks in vierde (!) klasse speelt. Ook Andrew Jung landt op de Schorre na een uitleenbeurt aan Quevilly. De drie Fransmannen beginnen allicht bij KVO aan de voorbereiding. Niet vergeten: Makhtar Gueye is verhuurd met koopoptie aan Zaragoza en in principe wordt een verplichte aankoopoptie gelicht van 3 miljoen euro. In principe. Gueye scoorde in 22 speelmomenten… niet.

Wie dan wel?

En dan zijn er spelers die nog één seizoen onder contract staan: Thierry Ambrose, Alfons Amade, Nick Bätzner, Robbie D’Haese, Theo Ndicka, Manuel Osifo en Mohamed Berte. Met jongeren van eigen bodem als D’Haese, Osifo en Berte kan KVO een mooi lokaal verhaal schrijven – er is sprake om dat verhaal door te trekken naar de technische staff met eventueel Yves Vanderhaeghe als coach, Michiel Jonckheere als assistent en Kurt Bataille als lid van de scoutingcel.

Verder: de ambities van Ambrose – die vorige winterperiode al interesse genoot, de Duitse jeugdinternationals Amade en Bätzner en Ndicka liggen niet in tweede klasse. Ook Fanos Katelaris, vorige zomer overgekomen en nog een contract tot 2025, wil weg. Smaakmaker Tatsuhiro Sakamoto geniet interesse van eersteklassers, spelmaker Maxime D’Arpino werd vorig jaar een transfer beloofd en het is moeilijk in te beelden dat ook Matej Rodin wil blijven. De Kroaat ruilde de Poolse subtopper Cracovia en de strijd voor een Europees ticket in voor de hoger aangeschreven Jupiler Pro League, maar degraderen stond niet in zijn carrièreplanning. Ook kapitein Anton Tanghe kan eerste klasse zeker aan.

Verder hebben Sieben Dewaele, Zech Medley, Kenny Rocha Santos, Siebe Wylin en Andy Musayev (allen 2025), Dapo Mebude en Ivan Durdov (allen 2026) nog een contract. Van dit zevental zijn enkel Dewaele, Wylin en Musayev (voorlopig) een meerwaarde. Kortom, er is (zo goed als zeker) nood aan minstens twee doelmannen en (drie)dubbele versterking in elke linie.

Sinds het einde van de competitie liet Ganaye KVO aan zijn lot over en werd er niet meer over transfers of contracten onderhandeld. Dat RWDM de Fransman nu roemt voor “zijn strategische visie en leiderschap” deed ze bij KVO in een slappe lach schieten. Want door een gebrek aan perspectief vertrokken al talenten Milan Govaers (Liberec, Tsjechië), Thijs Coninckx (Knokke), Brachet (Lokeren), Gilles Degryse (Cercle) en Rayan Buifrahi (MVV). Vanneste kan (moet?) het tij keren. Bij de U21 maakten bijvoorbeeld keeper Richmond Badu, Anas Hammas, Hugo Devestele en Yorrit Hansens indruk.