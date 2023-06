ANALYSE De toekomst van KV Oostende: maandagmiddag hervatten de trainingen (en daarmee is alles gezegd)

Hoe lang blijft de stilte bij KV Oostende duren? Terwijl alle andere profclubs in eerste en tweede klasse al communiceerden over bijvoorbeeld de sportieve cel en abonnementenverkoop, heerst aan de kust het grote niks. De Amerikaanse bestuurders nemen over tal van dossiers een afwachtende houding aan. De enige zekerheid die er nu is: maandag komt de spelersgroep bijeen.

Chaos en onzekerheid. Dat zijn de twee woorden die nu het best passen bij KV Oostende. Een goeie maand geleden heerste er een zeker optimisme en het vertrek van CEO Gauthier Ganaye leek de baan vrij te maken om Nils Vanneste officieel aan te duiden als nieuwe sportief verantwoordelijke. Maar kijk: we zijn midden juni en wat is er intussen gebeurd?

Plan?

Want de grote vraag is en blijft: waar willen investeerders, eigenaars en bestuurders Michael Kalt, Randy Frankel, Chien Lee, Paul Conway – jawel – en Krishen Sud nu eigenlijk naartoe met deze club? Willen ze een plan samenstellen om daadwerkelijk snel terug te keren naar eerste klasse? Of houden ze de optie om de club te verkopen alsnog open? Want met een hoge huurprijs voor het stadion – 800.000 euro per jaar – en een dure spelerslijst oogt de tweedeklasser niet erg interessant voor een nieuwe groep investeerders.

De huidige situatie betekent enorm veel tijdverlies tegenover de concurrentie

De communicatie vanuit de Verenigde Staten richting de Noordzeekust staat op een laag pitje. Zo kon de club nog steeds niet beginnen met de verkoop van abonnementen of het aanbieden van sponsorpakketten. Een negatieve commerciële impact. Nog een issue: verschillende leveranciers zijn nog altijd niet betaald.

Sportief

Dat RWDM Gauthier Ganaye aankondigde als nieuwe CEO had de deur wagenwijd open moeten zetten voor de officiële aanstelling van Nils Vanneste als sportief directeur. Maar neen: ook daarover is er begin deze week nog geen witte rook.

Vanneste werkt nog altijd officieel volgens zijn contract van jeugddirecteur bij KVO’s Se’Academy. Hij voert weliswaar gesprekken met potentiële spelers en coaches, maar het feit dat hij niet officieel is aangeduid, bemoeilijkt de zaken. Gevolg: gigantisch veel tijdverlies tegenover de concurrentie.

Yves Vanderhaeghe

Dat brengt ons bij het dossier over een mogelijke terugkeer van Yves Vanderhaeghe. Het relaas is genoegzaam bekend: Vanderhaeghe werd afgelopen seizoen (op bedenkelijke wijze) aan de kant gezet, maar KVO weigerde om een ontslagvergoeding te betalen. De coach trok hierop naar de rechtbank. De kans dat Vanderhaeghe z’n slag thuis zou halen, is reëel. Dat hij nu opnieuw terug zou keren naar Oostende – eventueel geflankeerd door lokale boegbeelden Michiel Jonckheere en Kurt Bataille met mogelijk een rol voor Brecht Capon – leek het begin van een mooi lokaal verhaal waarbij de plooien uit het verleden zouden worden gladgestreken. Vanderhaeghe deed al water bij de wijn in de discussie over zijn ontslagvergoeding, maar het water tussen KVO en de trainer is (nog te) diep. Vanneste is dus genoodzaakt om verkennende gesprekken te voeren met andere kandidaat-trainers.

Opvallend: begin deze week werd Paul Conway gesignaleerd in Oostende

Liefst van al wil Vanneste schoon schip maken en vooral de Belgische kaart trekken – zoals qua spelers als qua trainer – om een competitieve ploeg te vormen. Zo zou de club opnieuw wat ‘couleur locale’ krijgen. Hij heeft wel de ondankbare taak om het puin van de vertrokken Ganaye te ruimen. Spelers die weinig tot geen meerwaarde betekenen zoals Durdov, Mebude, Medley, Katelaris en Rocha, liggen nog langdurig en zwaar onder contract. Interesse is gering. Maar autonoom kan Vanneste weinig verrichten. Sterker nog: wie dacht dat de rol van Paul Conway is uitgespeeld, heeft het mis. Iedereen – zélfs de clubmedewerkers – dacht dat hij door zijn partners-investeerders aan de kant was geschoven. Maar kijk: begin deze week werd de man in Oostende gesignaleerd. En daar zal het mooie strandweer weinig mee te maken hebben.

Wat dan wel?

Is er dan niks zeker? Wel, maandag om 15 uur blazen de spelers verzamelen voor een eerste training. De fans zijn welkom om een kijkje te nemen. Als er tegen dan nog geen nieuwe coachingstaff is, zullen allicht Korneel Deceuninck, Kurt Bataille (U21) en Michiel Jonckheere (U18) de training leiden. Huurlingen Phillips (Cardiff), Arase (Karlsruhe), Barac (Kyryla Sovetov Samara), Hornby (Reims), Urhoghide (Celtic) en Dwomoh (Antwerp) zijn er sowieso niet bij. Eindecontractspelers Hubert, McGeehan, Boonen, Stiers en Patoulidis kregen evenmin een uitnodiging. Jordy Schelfhout, ook einde contract, is wél van de partij. Van de spelers die nog onder contract liggen ontbreekt alleen Thierry Ambrose door interlandverplichtingen. Daardoor blijft een twintigtal spelers over om mee te trainen, onder wie ook Sakamoto, Rodin en Tanghe die op interesse kunnen rekenen.