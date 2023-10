Amerikanen zetten COO Thorsten Theys van KV Oostende op non-actief, maar die zoekt mee naar overnemer

Naast de sportieve tik, beweegt er ook veel achter de schermen bij KV Oostende. Eerst en vooral: chief operating officer (COO) Thorsten Theys is door de Amerikaanse investeerders op non-actief gezet.

De Amerikanen verwijten Theys een te stugge houding aan te nemen in de samenwerking met hen. Theys van zijn kant verwijt hen een gebrek aan investeringen, ernst en engagement ten opzichte van de club. Met andere woorden: beide partijen lagen al langer op ramkoers en zijn recent daadwerkelijk gebotst. Theys was al afwezig tijdens de oefenmatchen in de voorbereiding en op enkele thuismatchen, ook afgelopen weekend tegen RSCA Futures. Nu blijkt dus waarom. Hij is ook niet langer actief bij het Franse Nancy, zusterclub van KVO.

Voorzitter Frank Dierckens treedt in afwezigheid van Theys wat meer op de voorgrond voor het operationeel bestuur van de club. En toch. Ondanks alles zoekt Thorsten Theys samen met huisadvocaat Dimitri Dedecker mee naar een oplossing voor de club van z’n thuisstad. Er zijn twee vrij concrete overnamepistes, waarvan hij met één gesprekken voert. Wordt ongetwijfeld vervolgd.