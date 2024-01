Amerikaan Jamath Shoffner lijkt op weg om hoofdtrainer te worden van noodlijdend KVO

Volgens Luxemburgse media is de Amerikaan Jamath Shoffner (45) op weg om de nieuwe hoofdcoach van KV Oostende te worden. En dat te midden van een financiële crisis waarin het voortbestaan van de club is bedreigd.

Alsof KVO niet nog grotere zorgen heeft, blijkt de noodlijdende club werk te maken van een nieuwe hoofdtrainer.

Concrete gesprekken

Volgens de Luxemburgse pers verbrak de Amerikaan Jamath Shoffner zijn contract bij de Dudelange, de huidige nummer twee van Luxemburg, om bij Oostende aan de slag te gaan.

Shoffner werkte in het Groot-Hertogdom 21 wedstrijden af, goed voor dertien zeges, twee draws en zes nederlagen. De gesprekken over z’n aanstelling zouden al behoorlijk concreet zijn, leert navraag in Luxemburg.

Amerikaanse MLS

Shoffner is een vrij onbekende naam in het voetbal. Alvorens in juli bij de Luxemburgse club te tekenen, was hij achtereenvolgens assistent bij de nationale ploeg van Luxemburg (2016-2017), assistent bij Virton (2019), hoofdtrainer van het Luxemburgse Jeunesse Canach (2022) en assistent bij Charlotte Football Club in de Amerikaanse MLS (2022-2023).

Ook zijn carrière als speler was bescheiden met passages bij het Ierse Shelbourne (1993), het Duitse Neunkirchen (2002-2003), Virginia Beach in Amerika (2003-2007) en Beggen en Käerjeng in Luxemburg (2008-2011).

Vreemde timing

Het blijft bijzonder opvallend dat KV Oostende te midden van een grote bestaanscrisis werk wil maken van een nieuwe hoofdtrainer. Met Michiel Jonckheere en Kurt Bataille heeft het al twee coaches aan het roer staan die de kern, het huis en de competitie door en door kennen.

In de slotmatch van het kalenderjaar 2023 tegen RSCA Futures én in de winterbreak leek het duo er nog in te slagen om de groep mentaal klaar te stomen voor de terugronde. Dat de mogelijk nieuwe hoofdcoach net als aandeelhouder Paul Conway een Amerikaan is, kan de aanstelling voor een stuk verklaren. Maar het tijdstip is zachtst gezegd opzienbarend.