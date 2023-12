Alessandro Ciranni hoopt te kunnen bevestigen bij Zulte Waregem: “Leren uit de heenronde”

Alessandro Ciranni (27) is terug van weggeweest. Op bezoek bij de beloften van Standard leidde hij mee de ommekeer in met een doelpunt. Een basisplaats, dat was geleden van 9 september. “Vooral mentaal was het een moeilijke periode. Ik ben gegroeid als mens en heb mijn kans met beide handen gegrepen.”

Alessandro Ciranni, dat is een opgewekte jongen van nature. En zo staat hij ons ook te woord. “Ja, nu gaat het goed met mij. Ik ben tevreden, op Standard pakten we drie belangrijke punten en ik kon mijn steentje bijdragen.”

De 27-jarige vleugelverdediger moest lang wachten op een nieuwe kans. Ciranni begon als basisspeler aan de competitie en deed het lang niet onaardig. In de eerste vier wedstrijden was hij goed voor twee assists. Ook in de beker tegen Sint-Lenaarts stond hij aan de aftrap. Maar dan nam nieuwkomer Robbe Decostere zijn plaats in op de rechtsback. Aan de overkant, waar Ciranni ook uit de voeten kan, ontwikkelde de Schot Joel Bagan zich tot een standvastige pion. Een lichte blessure aan de lies strooide nog wat roet in het eten. De Italiaanse Belg verzeilde op de bank en moest het stellen met korte invalbeurten.

Tot vorig weekend. Bagan was geschorst doordat hij rood pakte in de thuiswedstrijd tegen RSCA Futures. Ciranni mocht opdraven op de linksachter. Hij zette een solide partij neer en toonde zich met een doelpunt, die mee de ommekeer inleidde na de 1-0-achterstand. “Op zich speel ik wel graag tegen mijn voet”, zegt Ciranni. “In het verleden heb ik daar al een paar keer gevoetbald en prima prestaties afgeleverd. Ik kan naar binnen komen, zoals bij het doelpunt het geval was, of ik kan buitenom gaan en voor de voorzet kiezen met links.”

Mentaal tikje

Het moet gezegd: Essevee kwam – nogmaals – op achterstand tegen de technische voetballertjes van SL 16. “Het eerste kwartier waren we niet slecht gestart, we misten twee, drie kansjes. Dan viel het tegendoelpunt uit het niets. We tankten weer vertrouwen, maar na het missen van die penalty kregen we opnieuw een mentaal tikje. Zeker na de opdoffer op de vorige speeldag (2-5-verlies van RSCA Futures, red.). Ondanks het moeilijke veld, de koude omstandigheden en de tegenstander met technische spelers bleven we samen. We scoorden net voor rust de gelijkmaker. Na de pauze namen we over en hebben we de boel geklaard.”

Wat ook opviel, was dat Essevee met een onuitgegeven defensie startte. Van der Gouw stond onder de lat, Tambedou opereerde centraal, Ciranni op links. Bagan was dus geschorst, Derijck behoorde niet tot de selectie en Bostyn zat op de bank. “Tijdens de week hadden we voldoende tijd om samen in die formatie de juiste automatismen te vinden in balbezit en -verlies. Ook al was het soms eventjes zoeken, we konden op elkaar vertrouwen en stonden redelijk stabiel.”

Van der Gouw kreeg na de bekerwedstrijd op Cercle de voorkeur op Bostyn. “Elke doelman heeft zijn stijl. Wij hebben de luxe dat we twee keepers van dat niveau hebben. Als je kampioen wil spelen, moeten alle posities dubbel bezet zijn. Je kan alleen dankbaar zijn voor zoveel weelde.”

Iedereen scherp

Gano (ziek) en Vormer (licht gekwetst) waren er ook niet bij in Visé. “De jongens die hun plaatsen ingenomen hebben, deden het prima. Iedereen gaat gewoon mee in de flow en snapt de tactische accenten van de technische staf. Daarnaast houdt dat gegeven iedereen scherp en gaat het niveau in de groep omhoog.”

Woensdag was Essevee nog actief in de Beker van België op het veld van Club Brugge, zaterdag volgt al een verplaatsing naar Lierse. Daar zijn Thibaut Van Acker (6 goals, 4 assists) en Obbi Oulare (4 goals en 4 assists) de grote mannen. “Er lopen daar redelijk wat bekende namen rond, ik denk ook aan Ocansey. Met de supporters daar, is het altijd leuk om op Lierse te voetballen. Maar we moeten gewoon naar onszelf kijken. De druk ligt sowieso bij ons en we moeten week na week bevestigen.”

De heenronde zit er na die wedstrijd alweer op. Hoe blikt Ciranni erop terug? “Op persoonlijk vlak had ik op meer gehoopt. Maar mentaal ben ik gegroeid als mens. Ik hoop nu te kunnen bevestigen en meer aan spelen toe te komen. Als ik naar de groep kijk, staan we nog altijd waar we moeten staan. De leiderspositie is binnen handbereik. In de terugronde moeten we een tandje bijsteken om ons uiteindelijke doel te bereiken: kampioen worden.”

“Er waren in de heenronde te veel ups and downs. We moeten daaruit leren. Er waren te veel wedstrijden waarin we overwicht hadden, maar uiteindelijk puntenloos achterbleven. Of de tweede plaats voldoende is omdat we dan ook promoveren? Nee, je bent voetballer geworden om te winnen en titels te pakken. Kampioen worden, dat is toch hetgeen wij allemaal naar streven.”