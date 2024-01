Advocaat Walter Van Steenbrugge heeft kandidaat-overnemer voor KV Oostende: “En ze willen snel weer naar 1A”

Er is een bewindsvoerder aangesteld voor KV Oostende en daarmee is het begin van alle ‘miserie Conway’ buitenspel gezet. 21 dagen krijgt advocaat Werner Van Oosterwyck om KVO weer enige toekomst te geven. Dit kan voldoende zijn voor de kandidaat-overnemer waarmee advocaat Walter Van Steenbrugge schermt.

Kort gesteld: bewindsvoerder Van Oosterwyck is door de ondernemingsbank aangesteld om de bevoegdheden van de Raad van Bestuur over te nemen, de crisis bij de vennootschap KVO op te lossen en erover te waken dat die verder kan blijven bestaan. “Ik ken de tekst van het vonnis niet, maar het wordt niet evident om in deze situatie de club op zijn eentje te redden”, weet advocaat Walter Van Steenbrugge. “De opdracht bestaat er wellicht in om een goeie partij te vinden die de club kan overnemen.”

Overzicht schuldenlast

En laat Van Steenbrugge nu zelf een kandidaat naar voor hebben geschoven. “Dat klopt. We kregen inderdaad een mandaat van een cliënt om de club over te nemen. Die besprekingen zijn bezig, eerst is een duidelijk overzicht van de schuldenlast nodig. Het moet met de bewindsvoerder en die 21 dagen nu snel gaan, zoals bij elke crisissituatie.”

Over ex-COO Thorsten Theys die ook met overnemers schermt, wil Van Steenbrugge zich niet uitspreken, maar “die komt uit het vorige regime.” Van Steenbrugge is ook advocaat van Marc Coucke, maar niet betrokken in het stadiondossier dat zo zwaar weegt op KVO. “Daarover is mijn cliënt aan het onderhandelen”. Die buitenlandse investeerders, van Franse origine, zien het in elk geval groot. “Ik begreep dat ze grote ambities hebben. Ze hebben al de installaties bezocht en vinden het een prachtige club die ze willen uitbouwen… en niet in 1B, maar in 1A.”