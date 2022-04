18-jarige Siebe Wylin langer bij KV Oostende

Flankverdediger Siebe Wylin, die volgende maand 19 jaar wordt, ondertekende een nieuw contract bij KV Oostende. Hij is nu een Kustboy tot en met 2025 met een optie voor een extra jaar.

Wylin debuteerde afgelopen seizoen met een korte invalbeurt op STVV, maar één maand later stond hij al in de basis op OH Leuven. De rechtsback zou uiteindelijk vier keer in de basis starten. “Mijn eerste dromen die uitkwamen, waren mijn debuut en eerste basisplaats in eerste klasse. Een tweede droom die nu werkelijkheid wordt, is een volwaardig profcontract”, reageert de speler. “Daar waar het voetbal tot voorheen nog een hobby was, is het nu mijn job geworden. Daar droomt elk kind van. Al besef ik dat het nu nog maar echt begint. Het zal de eerste keer zijn dat ik een volwaardige voorbereiding met de eerste ploeg zal meemaken dus daardoor kan ik enkel maar beter worden.”

Gauthier Ganaye, sportief verantwoordelijke, licht de keuze toe. “Siebe heeft al verschillende keren zijn mannetje gestaan in de wedstrijden. Zijn dagelijkse harde werk heeft hem een eerste profcontract bij de club opgeleverd. Het is ook een pluim op de hoed voor de mensen van onze jeugdwerking. We zijn verheugd dat een jong veelbelovend Belgisch talent zijn toekomst bij KVO vastlegt.” (TVA)